Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
За переводы юрлицам по СБП начнут брать комиссию с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Эпизод с участием Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма «Дьявол носит Prada-2», пишет Entertainment Weekly со ссылкой на источники. По данным СМИ, Суини должна была появиться в трехминутной сцене в начале ленты. В вырезанной сцене Эмили Чарлтон (Эмили Блант) занималась подбором образа для звезды «Эйфории», которая сыграла саму себя.

Создатели картины посчитали, что эта сцена не вписывается в общую структуру фильма, и отказались от нее. При этом они поблагодарили Суини за участие и отметили, что решение отказаться от этого эпизода далось им нелегко.

В зарубежном прокате  «Дьявол носит Prada-2» появится 1 мая 2026 года. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.

13 апреля в продажу (в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе) поступил журнал Runway («Подиум»), речь о котором идет в фильме. Вчера в Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма, которую посетили исполнители главных ролей, а также Леди Гага, Анна Винтур с дочерью и невесткой, Хайди Клум, Барбара Палвин с мужем Диланом Спраусом, Люси Лю и другие.

В июле 2025 года Суини попала в скандал: American Eagle запустил кампанию под слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы» (английская игра слов jeans/genes — «джинсы/гены»). Некоторые пользователи соцсетей усмотрели в этом скрытый подтекст, связанный с евгеникой и идеями расового превосходства, из-за внешности актрисы.

