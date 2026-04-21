23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной

23 апреля галерея Deep List в Москве представит выставку «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной. Она разместится в ресторане Soma на Петровском бульваре и продлится до 22 июня.
Проект приурочен ко дню рождения галереи. В представленных работах художницы исследуются ощущение времени и внутренняя потребность человека в обновлении. Одним из центральных образов проекта стала эра Водолея — астрологическая концепция, которую Утробина использовала как метафору смены мировоззрения, свободы и нового взгляда на привычный порядок вещей.
Работы выполнены в технике бумажной литографии, в которой контролируемый процесс сочетается с элементом случайности, благодаря чему каждое изображение сохраняет живую и изменчивую фактуру. В экспозицию вошли произведения, созданные художницей за последние три года.
Настроение выставки команда Soma во главе с шеф-барменом Батом Тменовым перевела на язык вкуса. Получились коктейли «Виночерпий», «Ностальгия по раю», «Новая эра» и «Золотой век», которые смогут попробовать посетители.
Deep List и Soma связаны особой историей: именно с этой коллаборации весной 2023 года началась арт-деятельность галереи. Спустя три года институции вновь собирают друзей, чтобы вместе отметить день рождения Deep List.
Алина Утробина — современная художница, работающая с фотографией, владеющая станковой графикой и ручными печатными техниками. В центре ее творчества — пограничные состояния реальности: тишина, неопределенность, смещение привычного взгляда, ожидание сна или предчувствия.
Deep List — независимая галерея современного искусства, основанная кураторами Ириной Шульженко и Дарьей Ярцевой. С 2024 года выступает одним из резидентов культурного пространства «Рихтер».