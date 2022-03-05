Собрали все наши материалы про блины — где их в этом году заказывать, как готовить и с чем есть.

Классические блины

Масленица
Ешь, пеки, люби: все, что нужно знать про блины
Ешь, пеки, люби: все, что нужно знать про блины
Рестораны
Нет сил готовить блины на Масленицу? Вот где их заказать
Нет сил готовить блины на Масленицу? Вот где их заказать
Поваренная книга
Какие блины получатся на кефире, молоке и дрожжах: печем в попытке снять тревожность
Какие блины получатся на кефире, молоке и дрожжах: печем в попытке снять тревожность
Масленица
Масленица по-королевски: Елизавета II раскрыла секрет приготовления ее любимых блинов
Масленица по-королевски: Елизавета II раскрыла секрет приготовления ее любимых блинов

Оладьи

Поваренная книга
5 простых рецептов оладий для быстрого завтрака
5 простых рецептов оладий для быстрого завтрака
Поваренная книга
Американские панкейки на завтрак — рассказываем, как их приготовить
Американские панкейки на завтрак — рассказываем, как их приготовить
Все хотят быть Бейонсе
Дуэйн Джонсон рассказал, как приготовить его любимые блинчики для еженедельного читмила
Дуэйн Джонсон рассказал, как приготовить его любимые блинчики для еженедельного читмила
Поваренная книга
Несладкий завтрак: панкейки с креветками и кукурузой за 20 минут
Несладкий завтрак: панкейки с креветками и кукурузой за 20 минут
Поваренная книга
Рецепт на выходные: картофельные оладьи с яйцом и лососем
Рецепт на выходные: картофельные оладьи с яйцом и лососем
Поваренная книга
Как приготовить оладьи из тыквы: рецепт Владимира Мухина
Как приготовить оладьи из тыквы: рецепт Владимира Мухина

Необычные блины

Поваренная книга
Рассказываем, как приготовить популярные на ютьюбе и в инстаграме японские суфле-панкейки
Рассказываем, как приготовить популярные на ютьюбе и в инстаграме японские суфле-панкейки
Поваренная книга
Кокосовые, маковые, кето, с бананом и шпинатом — 12 рецептов необычных блинов
Кокосовые, маковые, кето, с бананом и шпинатом — 12 рецептов необычных блинов
Масленица
Как приготовить блины с китайским, итальянским и американским акцентом
Как приготовить блины с китайским, итальянским и американским акцентом
Интернет еды
Особенности корейского блинопечения
Особенности корейского блинопечения

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Что не так с легендарной и перехваленной блинной на Воронцовской?
Что не так с легендарной и перехваленной блинной на Воронцовской?
«Наверняка полицейские тоже любят блины!»
Как два французских студента принялись печь блины на улицах Москвы
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В Москве попытались испечь самый большой блин, но он вышел комом