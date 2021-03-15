Есть в Москве одно невероятно легендарное место, легендарнее, чем Кремль. Сюда водят иностранцев и гостей из других городов. Говорят, тут лучшие блины в городе. Это место — блинная на Воронцовской. Но давайте серьезно: это самое переоцененное заведение в городе. Любовь Сафонова, редакторка раздела «Еда», рассказывает, что не так.

Блинная на «Таганской» — легенда. Это та самая волшебная машина времени: бац — и ты уже в Советском Союзе. Рецепт блинов — тот самый, классический домашний рецепт дрожжевых блинов. Цены, считай, «как раньше»: полноценный обед из оливье, сосиски и пельменей обойдется едва ли в 200 р. Три блина со сметаной — 55 р., и еще за 25 р. дадут чаю. Кипяток в граненый стакан из самовара. Контингент умопомрачительный: все, будто из 90-х, и для них блинная — основная точка сбора последние лет -дцать. Сколько здесь историй! Сюда гордо водят иностранцев и гостей из других городов, чтобы сказать: вот, это наша блинная на Таганке. Это самая-самая лучшая блинная в городе . Иностранцы хватаются за фотоаппараты и делают селфи с посетителями. Очень, говорят, здесь вкусно. Но давайте поговорим серьезно.

Начнем с главного. Блины тут не очень. Очень жирные, с ярким запахом недобродивших дрожжей, слегка сероватые. Выглядят они пышными, но впечатление обманчиво: от пышности только дырки, а сами блины скорее похожи на теплый пластилин. Жидкая сметана не спасает их совершенно, а только усугубляет их и без того бедственное состояние. Как, впрочем, и сгущенка. В блинную на Таганке ходят те, кто хочет прикоснуться к Советскому Союзу, и вспомнить, как хорошо было, когда можно было поесть за человеческие деньги. Много ли вы знаете круглосуточных заведений в Москве, в которых можно поесть за 100–150 р.? Очень привлекательно, согласитесь. Ночью приходят таксисты, врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Есть мнение, что это показатель качества, но логика «если тут едят таксисты, значит, и нам стоит» ломается с треском. Все эти люди заходят за разварившимися пельменями не из любви, а от безысходности .

Тут не наливают, но вполне можно принести бутылку с собой, и это не идет на пользу общей атмосфере. Редко, когда под столом тут не валяется очередной любитель закусывать водку блинами. Ремонт тут в последний раз делали в 1990-х. Интерьер, как раньше: пластиковые растения, непрочные табуретки и шатающиеся столы. жуткие обои, искусственные цветы, шатающиеся столы и подозрительные стулья. Отдельная тема — туалет, в который страшно войти. Повели бы вы сюда свою маму? Впрочем, иностранцев водить сюда действительно стоит. Если после блинной на Воронцовской зайти в тот же «Теремок», сразу становится понятно, как Россия расцвела за последние 50-60 лет. Есть те, кто приходит на Воронцовскую, чтобы поесть. Но признайтесь себе честно — молодой обеспеченный класс идет не за блинами, а за экспириенсом : послушать от словоохотливого посетителя легенды о звездах советской эстрады, которые ходили именно сюда и сидели за тем самым столиком, что и вы, посмотреть на «народ». И ощущения совершенно новые, будто попал в мир наших бабушек, когда все было понятно и после школы ты шел в университет, а потом гарантированно получал работу. Сюда приятно зайти раз в год, чтобы поежиться от ужаса, а потом рассказывать, в каких злачных местах только что побывала нога человека. Ну, может быть, два раза в год.

Все это грустно, ведь эта блинная — пример московского общепита, который нужен всем нам. Круглосуточный и дешевый, приятный и доступный всем категориям граждан. Простой в понимании, легкий в употреблении. Минимальный набор привычных блюд, чтобы утолить голод, и отсутствие сложных смыслов. Таких мест Москве нужно больше, хороших и разных: чебуречных, пельменных, пирожковых. И пусть иностранцев удивляет доступность вкусной еды, а не советскость блинной на Воронцовской. Так что отстаньте уже от нее. Перестаньте рекомендовать ее и писать хвалебные тексты. Давайте посмотрим на Москву, на ту Москву, которая у нас есть сейчас, поймем, что, кроме этой блинной, ничего не осталось, и нам просто хочется нормальной, понятной, обычной и дешевой еды , чтобы город был местом для жизни. И признайтесь себе честно: блины-то невкусные.