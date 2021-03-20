Картофель — универсальный продукт. Его можно добавить в суп, приготовить как гарнир к мясу или рыбе или собрать быстрый завтрак в виде оладьев. Шеф-повар ресторана «Темп» в Нижнем Новгороде поделился рецептом последних и рассказал, как можно сделать простое блюдо достойным строчки в меню.
Шеф-повар кофейни «Темп» в Нижнем Новгороде
Как появился рецепт?
Драники готовят почти во всех ресторанах. Я хотел сделать что‑то отличное и решил ввести в меню картофельные крокеты или иначе — оладьи. Их делают не из тертого сырого картофеля, а из толченого отварного. К оладьям добавляем рыбу собственного засола, она особенно хороша с этим блюдом.
Рецепт на 2 порции:
- Картофель — 320 г
- Лук — 20 г
- Два яйца и отдельно один желток
- Панировочные сухари — 20 г
- Сливочное масло — 10 г
- Растительное масло — 30-50 г
- Кейл или листья салата — 50 г
- Зернистая горчица — 40 г
- Сливки 33% — 200 мл
Рецепт на 2 порции:
Не до конца отварите картофель. Он должен быть слегка al dente. Если у вас есть кухонный термометр, можно измерить температуру картофеля, лучший результат — 75°.
Пожарьте мелко нарезанный лук до золотистого состояния.
Разомните картофель и смешайте с яичным желтком и жареным луком.
Сформируйте оладьи: форма может быть овальной или прямоугольной. Затем обваляйте их в панировочных сухарях.
Обжарьте «котлетки» на растительном масле до хрустящей корочки. Огонь можно сделать выше среднего, чтобы снаружи оладьи получились хрустящими, а внутри мягкими.
Приготовьте соус: налейте сливки в сотейник, добавьте горчицу, соль и/или сахар по вкусу и слегка загустите на медленном огне.
Пожарьте яйцо: можно сделать скрэмбл или глазунью.
Выложите на дно тарелки горчичный соус, сверху оладьи, кейл и яйцо. Готово.
Что можно добавить или заменить:
Чтобы получилось как в ресторане, можно добавить 70 г слабосоленного лосося и немного красной икры сверху. Вместо рыбы можно использовать любое мясо или сыр.
Картофель можно заменить на репу или батат. Если выберете второе, в «фарш» можно добавить чернослив или курагу. В этом варианте вместо горчичного соуса хорошо добавить голландский соус. С яйцами тоже можно экспериментировать: пашот, глазунья, скрэмбл — что угодно. Можно и вовсе обойтись без яиц: положите больше листьев салата или помидоры (из них надо сделать пюре или просто поджарить на сковороде).
Эти оладьи можно приготовить и отложить в морозилку. Когда понадобится быстрый завтрак, положите блюдо в разогретую до 200° духовку на 5 минут.