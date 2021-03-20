Драники готовят почти во всех ресторанах. Я хотел сделать что‑то отличное и решил ввести в меню картофельные крокеты или иначе — оладьи. Их делают не из тертого сырого картофеля, а из толченого отварного. К оладьям добавляем рыбу собственного засола, она особенно хороша с этим блюдом.

Обжарьте «котлетки» на растительном масле до хрустящей корочки. Огонь можно сделать выше среднего, чтобы снаружи оладьи получились хрустящими, а внутри мягкими.

Сформируйте оладьи: форма может быть овальной или прямоугольной. Затем обваляйте их в панировочных сухарях.

Не до конца отварите картофель. Он должен быть слегка al dente. Если у вас есть кухонный термометр, можно измерить температуру картофеля, лучший результат — 75°.

Что можно добавить или заменить:

Чтобы получилось как в ресторане, можно добавить 70 г слабосоленного лосося и немного красной икры сверху. Вместо рыбы можно использовать любое мясо или сыр.

Картофель можно заменить на репу или батат. Если выберете второе, в «фарш» можно добавить чернослив или курагу. В этом варианте вместо горчичного соуса хорошо добавить голландский соус. С яйцами тоже можно экспериментировать: пашот, глазунья, скрэмбл — что угодно. Можно и вовсе обойтись без яиц: положите больше листьев салата или помидоры (из них надо сделать пюре или просто поджарить на сковороде).