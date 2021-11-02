Сезон тыквы в самом разгаре. Если не знаете, что сделать с оставшейся после Хеллоуина, или просто хотите отличный простой перекус, мы нашли выход. Делимся рецептом тыквенных оладий от шеф-повара Владимира Мухина.
Шеф-повар, амбассадор бренда Electrolux
«Тыква — главный хит осени. Я стараюсь максимально использовать локальные сезонные продукты — беру большую фермерскую тыкву и запекаю ее целиком в духовке. Из одной такой можно приготовить сразу и согревающий суп, и оладьи, а семечки подсушить и использовать в других блюдах. Остатки мякоти хорошо заморозить и потом сделать печенье или гарнир к рыбе».
Ингредиенты
— Пюре запеченной тыквы — 400 г
— Рисовая мука — 100 г
— Куриное яйцо — 4 шт.
— Разрыхлитель — 10 г
— Экстракт ванили — 4 г
— Корица — 2 г
— Сахарная пудра — 40 г
Как готовить:
Протрите мякоть запеченной тыквы через мелкое сито или пробейте в блендере до однородности.
Соедините все сухие ингредиенты в миске, добавьте яйца и готовое тыквенное пюре, влейте экстракт ванили, посолите и хорошо перемешайте.
Выпекайте по 4 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета. Для того, чтобы блинчики получились одинакового размера и формы, можно взять кондитерское кольцо диаметром 5 см.
Выложите готовые оладьи стопкой. Подавайте с ложкой йогурта без добавок и жареными семечками тыквы. При желании можно полить растопленным сливочным маслом и добавить мед для сладости.