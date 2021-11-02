Сезон тыквы в самом разгаре. Если не знаете, что сделать с оставшейся после Хеллоуина, или просто хотите отличный простой перекус, мы нашли выход. Делимся рецептом тыквенных оладий от шеф-повара Владимира Мухина.

«Тыква — главный хит осени. Я стараюсь максимально использовать локальные сезонные продукты — беру большую фермерскую тыкву и запекаю ее целиком в духовке. Из одной такой можно приготовить сразу и согревающий суп, и оладьи, а семечки подсушить и использовать в других блюдах. Остатки мякоти хорошо заморозить и потом сделать печенье или гарнир к рыбе».