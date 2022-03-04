В процессе выпекания блинов все предсказуемо, а повторяющиеся однотипные действия помогают снять тревожность. Мы поговорили с пекарем Оксаной Кузнецовой о разнице классических рецептов блинов, чтобы вы могли быстро сориентироваться и выбрать самый подходящий. Еще прилагаем пару простых рецептов. Возможно, это поможет ненадолго отвлечься.

Оксана Кузнецова Пекарь, совладелица La Poste

Замес теста и выпечка хлеба и булок помогает мне отвлечься, снять стресс. Наедине с собой, без гаджетов, разговоров и постороннего шума, я могу расслабиться. Есть выпечку люблю не меньше, особенно блины. Много экспериментирую с самыми разными рецептами: от традиционных на дрожжах, кефире или молоке до гречишных, безлактозных или безглютеновых. От рецепта, разумеется, будет зависеть и результат. Кто‑то любит пышное тесто, кто‑то наоборот — тонкое и зажаристое. Давайте разберемся, какие получатся блины, если добавлять дрожжи, кефир, коровье или растительное молоко. Блины на кефире

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На кефире получаются блины получаются пышными и достаточно кислотными, но можно сделать их и тонкими — результат зависит от рецепта и метода замеса. Если вам не нравится кисломолочный аромат в тесте, добавьте соду — она его уберет. Я люблю нежные тонкие блины — их удобно есть отдельно или заворачивать внутрь начинку. Чтобы получить такие, дайте готовому тесту постоять как минимум час в тепле. Можно оставить на всю ночь, но уже в холодильнике. Кроме того, учитывайте, что чем больше жидкости вы добавляете в тесто, тем более тонкие блинчики получаются и тем сложнее их снимать. Поэтому важно выбрать хорошую сковороду — чугунную или из голубой стали. Определить правильное количество жидкости лучше при выпекании первого блина — мука может быть разной влагоемкости, яйца разного размера и так далее. Обычно я на глаз доливаю кипяток в готовое тесто — при этом часть муки заваривается, и блинчики получаются более нежными и легче снимаются. Блины на дрожжах

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Блины на дрожжах самые пышные и пузырчатые. Они получаются с привкусом спиртового брожения, иногда могут быть чуть кисловатыми. Их лучше всего есть со сметаной, сливочным маслом или с солеными добавками: икрой, красной рыбой. А вот начинку в них заворачивать не очень удобно — она может вытекать через дырочки в тесте. Чтобы блины получились тоньше, добавьте молока или воды в готовое тесто. Но даже толстые дрожжевые блины получатся очень нежными, мягкими и пышными. Я редко готовлю блины на дрожжах, чаще на остатках закваски. Если вы все же взялись за такой рецепт, выбирайте с небольшим количеством дрожжей. Хорошо вымешайте тесто и дайте ему постоять и выбродить. Еще в процессе брожения можно пару раз «обмять» поднявшееся тесто — перемешать, чтобы дать выйти накопившемуся углекислому газу. Так оно будет более ароматным. Блины на коровьем и растительном молоке

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Блины на молоке обычно более сдобные и плотные, чем на воде. За счет белков молока их легче выпекать — они не рвутся при переворачивании, поэтому, если вы сомневаетесь в своих кулинарных навыках, этот вариант вам подойдет лучше остальных. Если готовить блинчики только на воде, вы получите легкую воздушную структуру, но вкус будет более пресным. Для тех, кто придерживается растительного питания или не переносит лактозу, коровье молоко можно заменить альтернативным: миндальным, овсяным или кокосовым. По структуре такие блины не будут сильно отличаться от классических молочных. Разве что могут получиться более хрупкими и нежными, так как в заменителях нет молочных протеинов, которые выступают дополнительным стабилизатором. А вот на вкус выбор молока повлияет значительно, поэтому берите проверенные варианты. Я больше всего люблю сочетание миндальной и гречневой муки с кокосовым молоком — получается в меру сладко и очень нежно.

Рецепт классических блинчиков на молоке Ингредиенты — Молоко — 500 мл

— Мука — 220 г муки

— Куриное яйцо — 2 шт.

— Сливочное масло — 50 г

— Кипяток — до нужной вам густоты

— Соль и сахар — по вкусу

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Как готовить 01 Отделите желтки от белков. Взбейте белки до плотной пены. Затем в отдельной миске смешайте желтки, сахар, соль, растопленное масло и треть молока. 02 Венчиком от миксера вмешайте в получившуюся массу муку и долейте оставшееся молоко. Аккуратно, в два-три приема, добавьте взбитые белки. Дайте настояться в течение часа. 03 Хорошо разогрейте сковороду. Долейте в тесто кипяток до нужной конситенции, попробуйте выпечь блинчик. Если он будет толстоват, осторожно добавьте еще кипятка. После выпекания смажьте блинчики сливочным маслом. Готово.

Рецепт безглютеновых блинчиков Ингредиенты — Куриное яйцо (или заранее замочите 7 грамм льняной муки в 20 граммах воды, если вам нельзя яйца) — 1 шт.

— Коровье или растительное молоко — 100 г

— Оливковое масло — 50 г

— Мука кассавы (маниоки) или тапиоковый крахмал — 50 г

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Как готовить 01 Перемешайте все жидкие ингредиенты. Постепенно добавляйте муку до консистенции густой сметаны, хорошо перемешайте. Оставьте на 1–2 часа. 02 Разбавьте кипятком до обычной блинной консистенции — сначала сделайте чуть гуще, после первого блина станет понятно, можно ли добавить еще, чтобы блины получались более тонкими. Не забудьте хорошо раскалить сковороду. Если тесто получается неэластичным, добавьте еще одно яйцо.