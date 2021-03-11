Корейские традиционные блины предполагают начинку и на привычные нам редко похожи. Панкейками тут называют все, что залито тестом и поджарено. Не бойтесь: привычные мягкие панкейки корейцы тоже готовят. Мы собрали 7 видео, которые помогут постичь корейский блинный стиль.

Экстрапушистые оладьи

Пушистые и мягкие оладьи — то, что нужно для инстаграмного завтрака. Белки взбивают до крепких пиков и постепенно вводят в тесто из желтков, муки и молока. Технология не нова — так готовят блины и в Америке, и в Японии. Ценность этого видео — в возвращении методики наших бабушек: белки взбивают вручную! Это не сложно: достаточно поставить миску с белками в холодную воду и бить венчиком по стенкам миски вместо того, чтобы создавать воронку.

Хотток: оладьи-пирожки с медовой начинкой

Хотток — что‑то среднее между лепешкой, пирожками и оладьями. Тесто — хлебное, начинка — сладкая, а жарят хотток на сковороде. В этом видео — домашний вариант, аккуратный и румяный. Начинка — традиционная, патока из меда, сахара и орехов. Если захочется поэкспериментировать, медовый хотток легко станет хоттоком с карри, сладкой фасолью или сыром. Любители здорового питания могут не жарить хотток, а запечь в духовке: но тогда придется придумать пресс. Иначе эти оладьи-пирожки поднимутся и потеряют характерную для них форму.

Хотток в уличном стиле

А вот так готовят хотток уличные торговцы. Сначала шарики теста с начинкой слегка сплющивают, а когда поджарятся, придавливают сверху так, чтобы они стали совсем плоскими. Покупателям их отдают в бумажных стаканчиках. Эту же технологию можно использовать и дома, выбрав для пресса что‑нибудь вроде банки.

Картофельные оладьи с сыром

В России такие оладьи скорее назвали бы котлетами. Но автор сказал, что это оладьи, — значит, будут оладьи. Заморочек тут минимум. Варите картофель, разминаете, делаете из него тесто и лепите котлетки с сырной начинкой. Даже не обязательно иметь дома кота, чтобы получилось вкусно. Особенно рекомендуем это видео из‑за ироничного автора и фигурки Пикачу.

Хрустящие картофельные оладьи

Драники с луком по-корейски — хрустящие и фотогеничные. В отличие от привычных нам драников эти готовят без муки и яиц, то есть это чистый картофель с небольшим количеством лука. Жидкости минимум, так что это по-настоящему хрустящие оладьи. В видео есть рецепт соуса из соевого соуса, уксуса, лука и кунжута — он подойдет и к украинским драникам, и к вьетнамским немам.

Блины из кимчи

Кимчи для корейцев — это не только салат или закуска, но и ингредиент. В том числе ингредиент для блинов, которые называют кимчи-чжон. В кимчи добавляют муку, хорошенько перемешивают, чтобы тесто схватилось, а потом жарят до очень хрустящей корочки. Есть кимчи-чжон принято в компании: блин нарезают, как пиццу, а потом каждый кладет по кусочку к себе в тарелку. Авторка видео — хихикающая дама с шикарным бантом — утверждает, что, пока все едят, мать семейства занимается блинами. Это, конечно, нечестно. Имеет смысл жарить такие блины сразу на двух сковородах, чтобы поесть всем вместе, не отстраняя повара от кимчи-чжон.

Блин из лука с морепродуктами