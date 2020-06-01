Выведали у московских ресторанов несколько несложных в приготовлении рецептов оладий. Они станут отличным вариантом для завтрака, когда яичница с бутербродами уже надоели, а провести у плиты все утро совсем не входит в ваши планы.

Яблочные оладьи из кафе Table

Ингредиенты — Яблоки — 100–150 г

— Мука — 30 г

— Яйцо — 1 шт.

— Тростниковый сахар — 30 г

— Корица — 3 г

— Подсолнечное масло для жарки Дополнительно — Сметана — по вкусу

— Мед — по вкусу

Как готовить 01 Очистить яблоки от кожицы и вырезать сердцевину. Натереть на крупной терке. 02 Добавить в яблокам муку, яйцо, корицу, сахар. Перемешать до однородной массы. 03 На заранее разогретую сковороду выложить массу, сформировав два круглых драника. Обжарить на медленном огне примерно по 5 минут с каждой стороны. 04 Подавать на большой тарелке со сметаной и медом.

Оладьи из рикотты с сиропом агавы из Bowlroom

Ингредиенты — Рикотта — 125 г

— Яйца — 2 шт.

— Молоко — 100 мл

— Сахар — 7 г

— Ванильный сахар — 5 г

— Разрыхлитель для теста — 3 г

— Мука — 100 г

— Растительное масло для жарки Дополнительно — Ягоды

— Рикотта

— Сироп агавы

Как готовить 01 Смешать все сухие ингредиенты в глубокой миске. 02 Отделить белки от желтков. Желтки смешать с рикоттой и молоком до однородной массы, затем соединить с сухой смесью. 03 Отдельно взбить белки до густой пены и смешать с основной массой. 04 Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом. Обжарить оладьи на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны (порция одного оладушка — 2 столовых ложки). 05 Подавать с ягодами, рикоттой и сиропом агавы.

Веганские банановые оладьи из кафе «Без рецепта»

Алена Андреасян, концепт-шеф «Без рецепта»: «Вы можете импровизировать: например, добавить в тесто изюм, какао, специи или даже зеленый чай». Ингредиенты — Миндальное молоко — 100 мл

— Спелый банан — 1 шт.

— Кукурузная мука — 80 г

— Сироп топинамбура — 1 чайная ложка

— Псилиум или замоченные семян льна — 1 чайная ложка

— Кокосовое масло — 1 чайная ложка Дополнительно — Свежие ягоды

— Кокосовый йогурт или взбитые кокосовые сливки

Как готовить 01 Смешать все ингредиенты, кроме кокосового масла, и пробить их в блендере. 02 Прогреть сковороду, смазать ее кокосовым маслом. Обжаривать оладьи с двух сторон до золотистой корочки. 03 Переложить оладьи на тарелку и украсить их ягодами и взбитыми кокосовыми сливками.

Веганские оладьи из нута с цукини из «КМ20»

Ингредиенты — Цукини — 70 г

— Нутовая мука — 30 г

— Шпинатный фреш — 30 г

— Соль, перец — по вкусу

— Разрыхлитель — 5 г

— Растительное масло для жарки Для подачи — Рубленая зелень

— Веганский йогурт

Как готовить 01 Цукини натереть на крупной терке, смешать с остальными ингредиентами и слепить три одинаковых оладушка. 02 Обжарить на огне чуть больше среднего с двух сторон по 30–40 секунд, затем довести до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 7 минут. 03 Выложить на тарелку, сверху добавить йогурт и посыпать зеленью.

Оладьи из цукини из Remy Kitchen Bakery

Ингредиенты — Цукини — 120 г

— Миндаль — 20 г

— Мука — 20–30 г

— Яйцо — 1 шт.

— Соль — щепотка

— Черный перец — щепотка

— Подсолнечное или оливковое масло для жарки

— Страчателла или сметана — по вкусу

Как готовить 01 Нарезать цукини соломкой, миндаль — слайсами. 02 Смешать цукини с яйцом и мукой. Хорошо перемешать, добавить соль и перец, затем миндаль. Цукини может дать сок, поэтому не стоит откладывать смесь надолго. 03 Хорошо разогреть сковороду, влить на нее немного растительного масла. Обжарить оладьи по 3–4 минуты с каждой стороны. 04 Выложить оладьи на тарелку и сверху добавить стачателлу или сметану (подойдет также любой кремовый сыр).

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