Выведали у московских ресторанов несколько несложных в приготовлении рецептов оладий. Они станут отличным вариантом для завтрака, когда яичница с бутербродами уже надоели, а провести у плиты все утро совсем не входит в ваши планы.
Яблочные оладьи из кафе Table
Ингредиенты
— Яблоки — 100–150 г
— Мука — 30 г
— Яйцо — 1 шт.
— Тростниковый сахар — 30 г
— Корица — 3 г
— Подсолнечное масло для жарки
Дополнительно
— Сметана — по вкусу
— Мед — по вкусу
Как готовить
Очистить яблоки от кожицы и вырезать сердцевину. Натереть на крупной терке.
Добавить в яблокам муку, яйцо, корицу, сахар. Перемешать до однородной массы.
На заранее разогретую сковороду выложить массу, сформировав два круглых драника. Обжарить на медленном огне примерно по 5 минут с каждой стороны.
Подавать на большой тарелке со сметаной и медом.
Оладьи из рикотты с сиропом агавы из Bowlroom
Ингредиенты
— Рикотта — 125 г
— Яйца — 2 шт.
— Молоко — 100 мл
— Сахар — 7 г
— Ванильный сахар — 5 г
— Разрыхлитель для теста — 3 г
— Мука — 100 г
— Растительное масло для жарки
Дополнительно
— Ягоды
— Рикотта
— Сироп агавы
Как готовить
Смешать все сухие ингредиенты в глубокой миске.
Отделить белки от желтков. Желтки смешать с рикоттой и молоком до однородной массы, затем соединить с сухой смесью.
Отдельно взбить белки до густой пены и смешать с основной массой.
Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом. Обжарить оладьи на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны (порция одного оладушка — 2 столовых ложки).
Подавать с ягодами, рикоттой и сиропом агавы.
Веганские банановые оладьи из кафе «Без рецепта»
Алена Андреасян, концепт-шеф «Без рецепта»: «Вы можете импровизировать: например, добавить в тесто изюм, какао, специи или даже зеленый чай».
Ингредиенты
— Миндальное молоко — 100 мл
— Спелый банан — 1 шт.
— Кукурузная мука — 80 г
— Сироп топинамбура — 1 чайная ложка
— Псилиум или замоченные семян льна — 1 чайная ложка
— Кокосовое масло — 1 чайная ложка
Дополнительно
— Свежие ягоды
— Кокосовый йогурт или взбитые кокосовые сливки
Как готовить
Смешать все ингредиенты, кроме кокосового масла, и пробить их в блендере.
Прогреть сковороду, смазать ее кокосовым маслом. Обжаривать оладьи с двух сторон до золотистой корочки.
Переложить оладьи на тарелку и украсить их ягодами и взбитыми кокосовыми сливками.
Веганские оладьи из нута с цукини из «КМ20»
Ингредиенты
— Цукини — 70 г
— Нутовая мука — 30 г
— Шпинатный фреш — 30 г
— Соль, перец — по вкусу
— Разрыхлитель — 5 г
— Растительное масло для жарки
Для подачи
— Рубленая зелень
— Веганский йогурт
Как готовить
Цукини натереть на крупной терке, смешать с остальными ингредиентами и слепить три одинаковых оладушка.
Обжарить на огне чуть больше среднего с двух сторон по 30–40 секунд, затем довести до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 7 минут.
Выложить на тарелку, сверху добавить йогурт и посыпать зеленью.
Оладьи из цукини из Remy Kitchen Bakery
Ингредиенты
— Цукини — 120 г
— Миндаль — 20 г
— Мука — 20–30 г
— Яйцо — 1 шт.
— Соль — щепотка
— Черный перец — щепотка
— Подсолнечное или оливковое масло для жарки
— Страчателла или сметана — по вкусу
Как готовить
Нарезать цукини соломкой, миндаль — слайсами.
Смешать цукини с яйцом и мукой. Хорошо перемешать, добавить соль и перец, затем миндаль. Цукини может дать сок, поэтому не стоит откладывать смесь надолго.
Хорошо разогреть сковороду, влить на нее немного растительного масла. Обжарить оладьи по 3–4 минуты с каждой стороны.
Выложить оладьи на тарелку и сверху добавить стачателлу или сметану (подойдет также любой кремовый сыр).