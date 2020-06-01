Выведали у московских ресторанов несколько несложных в приготовлении рецептов оладий. Они станут отличным вариантом для завтрака, когда яичница с бутербродами уже надоели, а провести у плиты все утро совсем не входит в ваши планы.

Яблочные оладьи из кафе Table

Ингредиенты

— Яблоки — 100–150 г
— Мука — 30 г
— Яйцо — 1 шт.
— Тростниковый сахар — 30 г
— Корица — 3 г
— Подсолнечное масло для жарки

Дополнительно

— Сметана — по вкусу
— Мед — по вкусу

Как готовить

01

Очистить яблоки от кожицы и вырезать сердцевину. Натереть на крупной терке.

02

Добавить в яблокам муку, яйцо, корицу, сахар. Перемешать до однородной массы.

03

На заранее разогретую сковороду выложить массу, сформировав два круглых драника. Обжарить на медленном огне примерно по 5 минут с каждой стороны.

04

Подавать на большой тарелке со сметаной и медом.

Оладьи из рикотты с сиропом агавы из Bowlroom

Ингредиенты

— Рикотта — 125 г
— Яйца — 2 шт.
— Молоко — 100 мл 
— Сахар — 7 г
— Ванильный сахар — 5 г
— Разрыхлитель для теста — 3 г 
— Мука — 100 г
— Растительное масло для жарки

Дополнительно

— Ягоды
— Рикотта
— Сироп агавы

Как готовить

01

Смешать все сухие ингредиенты в глубокой миске.

02

Отделить белки от желтков. Желтки смешать с рикоттой и молоком до однородной массы, затем соединить с сухой смесью.

03

Отдельно взбить белки до густой пены и смешать с основной массой.

04

Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом. Обжарить оладьи на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны (порция одного оладушка — 2 столовых ложки).

05

Подавать с ягодами, рикоттой и сиропом агавы.

Веганские банановые оладьи из кафе «Без рецепта»

Алена Андреасян, концепт-шеф «Без рецепта»: «Вы можете импровизировать: например, добавить в тесто изюм, какао, специи или даже зеленый чай».

Ингредиенты

— Миндальное молоко — 100 мл 
— Спелый банан — 1 шт.
— Кукурузная мука — 80 г
— Сироп топинамбура — 1 чайная ложка
— Псилиум или замоченные семян льна — 1 чайная ложка
— Кокосовое масло — 1 чайная ложка

Дополнительно

— Свежие ягоды
— Кокосовый йогурт или взбитые кокосовые сливки

Как готовить

01

Смешать все ингредиенты, кроме кокосового масла, и пробить их в блендере.

02

Прогреть сковороду, смазать ее кокосовым маслом. Обжаривать оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

03

Переложить оладьи на тарелку и украсить их ягодами и взбитыми кокосовыми сливками.

Веганские оладьи из нута с цукини из «КМ20»

Ингредиенты

— Цукини — 70 г
— Нутовая мука — 30 г
— Шпинатный фреш — 30 г
— Соль, перец — по вкусу
— Разрыхлитель — 5 г
— Растительное масло для жарки

Для подачи

— Рубленая зелень
— Веганский йогурт

Как готовить

01

Цукини натереть на крупной терке, смешать с остальными ингредиентами и слепить три одинаковых оладушка.

02

Обжарить на огне чуть больше среднего с двух сторон по 30–40 секунд, затем довести до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 7 минут.

03

Выложить на тарелку, сверху добавить йогурт и посыпать зеленью.

Оладьи из цукини из Remy Kitchen Bakery

Ингредиенты

— Цукини — 120 г 
— Миндаль — 20 г
— Мука — 20–30 г
— Яйцо — 1 шт.
— Соль — щепотка
— Черный перец — щепотка
— Подсолнечное или оливковое масло для жарки
— Страчателла или сметана — по вкусу

Как готовить

01

Нарезать цукини соломкой, миндаль — слайсами.

02

Смешать цукини с яйцом и мукой. Хорошо перемешать, добавить соль и перец, затем миндаль. Цукини может дать сок, поэтому не стоит откладывать смесь надолго.

03

Хорошо разогреть сковороду, влить на нее немного растительного масла. Обжарить оладьи по 3–4 минуты с каждой стороны.

04

Выложить оладьи на тарелку и сверху добавить стачателлу или сметану (подойдет также любой кремовый сыр).

Подробности по теме
Сырники, запеканки и не только: что приготовить из творога на завтрак
Сырники, запеканки и не только: что приготовить из творога на завтрак