Сезонные ежегодные праздники, как Масленица, которая идёт на этой неделе, дают почувстовать опору. Что бы не происходило, весна все равно начинается. А еда вне зависимости от времени года помогает почувствовать себя лучше. Выбрали для вас четыре места с доставкой блинов на дом — чтобы не тратить время на готовку, а сразу их съесть.

«Урюк»

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Главное, что стоит заказать в «Урюке», — блины с маком и сгущенкой (350 р.). Одна порция — один блин, начиненный невероятным количеством мака. Интересно завернули блины «Болоньез» с мясом молодого теленка, томатным соусом и пармезаном (450 р.): они сделаны в виде хинкали, и есть их можно, держа за хвостик. Красоту блинного торта «Жутем» (450 р.) в пластиковой коробке оценить сложно: при попытке перевернуть кусочек он разваливается, зато в нем много крема и малины.

Заказать на сайте Время работы пн-вс 10.00–3.00 Минимальный заказ от 1000 р. Стоимость доставки бесплатно Телефон +7 (495) 153 46 20

M2 Organic Club

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Недавно в M2 сменился шеф-повар, и это определенно пошло на пользу и ресторану, и блинам. Антон Магдюк придумал отличные блины со шпинатом, икрой и лососем (580 р.) , а еще заворачивает в оладьи (690 р.) морепродукты. Их очень удобно есть руками — как тако. Заказывать лучше сразу много — больно вкусные получились. К творожным блинам (460 р.) присылают мороженое и черничное варенье, но мороженое по дороге тает — лучше прийти в ресторан на Спиридоновке и съесть их там.

Заказать на сайте Время работы пн-вс 9.00–23.00 Минимальный заказ от 1000 р. Стоимость доставки бесплатно Телефон +7 (495) 025 00 65

«Бор»

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Самые красивые блины из тех, что прислали в нашу редакцию. Готовое блюдо не нужно собирать, выливая соусы из баночек, — можно разогреть и съесть сразу же. Исключение — блины с вяленым гусем (580 р.): к ним клюкву привозят в отдельной баночке. Очень приятными оказались блины с щучьей икрой и взбитой сметаной (620 р.). Разогреть их вряд ли получится без того, чтобы икра изменила свои вкусовые качества, но и в холодном виде они хороши. На десерт берите блины с яблоком, карамельной тыквой и яблочным кремом (420 р.): они не слишком сладкие, зато хорошо чувствуется вкус всех ингредиентов.

Заказать на «Яндекс.Еде» Время работы пн-вс 12.00–23.00 Минимальный заказ нет Стоимость доставки 39 р. Телефон +7 936 555 25 25

«Матрешка»

Блины с начинкой хоть и выглядят не слишком парадно, но лучше всего переживают доставку. Влад Пискунов, шеф-повар «Матрешки», заворачивает в блины утку с гречкой (210 р.) и творог (195 р.), больше похожий на сыр. Утиная версия еще и обжарена во фритюре, как наггетсы, — необычное решение. Вкус самого блина за корочкой слабо заметен, зато начинки очень много. Кроме блинов с начинками можно заказать и гурьевские блины — по 210 р. за 3 штуки.