Итоги-2023

Лучшие фильмы 2023 года: выбор кинокритиков

Подготовил:
Денис Виленкин
Редактор:
Евгений Ткачев
Сегодня в 15:20
Фото: Focus Features
Подводим киноитоги года с 37 критиками, каждый из которых поделился с «Афишей Daily» своим топом лучших фильмов. Внизу материала можно узнать, какие картины набрали наибольшее число голосов.

Тимур Алиев

Кинокритик и редактор «Кинопоиска», ведущий телеграм-канала «Комендант кинокрепости»

(01)
«Прошлые жизни» («Past Lives»), реж. Селин Сон
(02)
«Мальчик и птица» («Kimitachi wa dô ikiru ka»), реж. Хаяо Миядзаки
(03)
«Идеальные дни» («Perfect Days»), реж. Вим Вендерс
(04)
«Не ждите слишком много от конца света» («Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii»), реж. Раду Жуде
(05)
«Пациент № 1» («Patient No. 1»), реж. Резо Гигинеишвили
(06)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пейн
(07)
«Они клонировали Тайрона» («They Cloned Tyrone»), реж. Джуэл Тейлор
(08)
«Стражи Галактики. Часть 3» («Guardians of the Galaxy Vol. 3»), реж. Джеймс Ганн
(09)
«Ржаной переулок» («Rye Lane»), реж. Рейн Аллен Миллер
(10)
«Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет» («Are You There God? It’s Me, Margaret»), реж. Келли Фремон Крейг
Подробности по теме
Никита Лаврецкий про «Прошлые жизни» с «Берлинале-2023»

Иван Афанасьев

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Кинокритика экс-курильщика»

«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пейн
«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан
«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
«Зона интересов» («The Zone of Interest»), реж. Джонатан Глейзер
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
«Снегирь», реж. Борис Хлебников
«Паранормальные явления. Скинамаринк» («Skinamarink»), реж. Кайл Эдвард Болл
«Джон Уик-4» («John Wick: Chapter 4»), реж. Чад Стахелски
«Они клонировали Тайрона» («They Cloned Tyrone»), реж. Джуэл Тейлор
Подробности по теме
«Убийцы цветочной луны»: вестерн Мартина Скорсезе, которому 9 минут аплодировали в Каннах

Вадим Богданов

Кинокритик («Правила жизни», «The City»), ведущий телеграм-канала «Дневник Патерсона»

(01)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(02)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon), реж. Мартин Скорсезе
(03)
«О сухой траве» («Kuru Otlar Üstüne»), реж. Нури Бильге Джейлан
(04)
«Барби» («Barbie»), реж. Грета Гервиг
(05)
«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан
(06)
«Предчувствие» («La Bête»), реж. Бертран Бонелло
(07)
«Прошлые жизни» («Past Lives»), реж. Селин Сон
(08)
«Рисовый мальчик спит» («Riceboy Sleeps»), реж. Энтони Щим
(09)
«Феррари» («Ferrari»), реж. Майкл Манн
(10)
«Контакты», реж. Дмитрий Моисеев
Подробности по теме
«Оставленные» и другие киноновинки, которые уже можно посмотреть в сети

Денис Виленкин

Кинокритик («Афиша Daily», SRSLY), ведущий телеграм-канала DenisVilenkin

(01)
«(Не)бывшие» («Hors saison») реж. Стефан Бризе
(02)
«Предчувствие» («La Bête») реж. Бертран Бонелло
(03)
«Май декабрь» («May December») реж. Тодд Хейнс
(04)
«Бедные-несчастные» («Poor Things») реж. Йоргос Лантимос
(05)
«Память» («Memory») реж. Мишель Франко
(06)
«По правилам и без» («L’innocent») реж. Луи Гаррель
(07)
«Потерянный в ночи» («Perdidos en la Noche») реж. Амат Эскаланте
(08)
«Здравствуй, речь» («Bonjour la langue») реж. Поль Веккиали
(09)
«Мадемуазель Кенопсия» («Mademoiselle Kenopsia») реж. Дени Коте
(10)
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
Подробности по теме
Денис Виленкин про «Hors saison» с Венецианского кинофестиваля 2023 года

Анастасия Гладильщикова

Кинокритик («Профиль»), ведущая телеграм-канал «Черничные киноночи»

(01)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
(02)
«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
(03)
«Барби» («Barbie»), реж. Грета Гервиг
(04)
«Один маленький ночной секрет», реж. Наталья Мещанинова
(05)
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
(06)
«Стражи Галактики. Часть 3» («Guardians of the Galaxy. Vol.3»), реж. Джеймс Ганн
(07)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(08)
«Пациент № 1» («Patient No. 1»), реж. Резо Гигинеишвили
(09)
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(10)
«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан

P. S. «Бедные-несчастные» пока посмотреть не удалось.

Подробности по теме
«Помни», есть фильмы на порядок выше: кино Кристофера Нолана — от худшего к лучшему

Василий Говердовский

Кинокритик и редактор Afisha.ru, автор телеграм-канала «КиноГовер»

«Стражи Галактики. Часть 3» («Guardians of the Galaxy. Vol.3»), реж. Джеймс Ганн
«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
«Возвращение в Сеул» («Retour à Séoul»), реж. Дэви Шу
«Джон Уик-4» («John Wick: Chapter 4»), реж. Чад Стахелски
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
«Убийца» («The Killer»), реж. Дэвид Финчер
«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан
«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» («Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem»), реж. Джефф Роу и Кайлер Спирс
«Air: Большой прыжок» («Air»), реж. Бен Аффлек
«Восстание зловещих мертвецов» («Evil Dead Rise»), реж. Ли Кронин
Подробности по теме
«Стражи Галактики. Часть 3»: возможно, лучший марвеловский кинокомикс

Кира Голубева

Кинокритик (Cinemaholics, «Кинопоиск»)

(01)
«Химера» («La chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(02)
«Внутри желтого кокона» («Bên trong vỏ kén vàng»), реж. Фам Тьен Ан
(03)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(04)
«Прошлые жизни» («Past Lives»), реж. Селин Сон
(05)
«Не ждите слишком много от конца света» («Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii»), реж. Раду Жуде
(06)
«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан
(07)
«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
(08)
«Монстр» («Kaibutsu»), реж. Хирокадзу Корээда
(09)
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
(10)
«Человек-паук: Паутина вселенных» («Spider-Man: Across the Spider-Verse»), реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин К.Томпсон
Подробности по теме
«Химера» и другие лучшие фильмы Каннского кинофестиваля 2023 года

Настасья Горбачевская

Кинокритик и редактор Film.ru, ведущая телеграм-канал «киноводство»

(01)
«Химера» («La chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(02)
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
(03)
«Я не киллер» («Hit Man»), реж. Ричард Линклейтер
(04)
«Один маленький ночной секрет», реж. Наталья Мещанинова
(05)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(06)
«Присцилла» («Priscilla»), реж. София Коппола
(07)
«Алые паруса» («L’envol»), реж. Пьетро Марчелло
(08)
«Пшеничное поле» («Trigal»), реж. Анабель Касо
(09)
«Вампирша-гуманист ищет добровольца-суицидника» («Vampire humaniste cherche suicidaire consentant»), реж. Ариан Луис-Сезе
(10)
«Город астероидов» («Asteroid City»), реж. Уэс Андерсон
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А24 против Netflix: какими получились «Присцилла» Софии Копполы и «Маэстро» Брэдли Купера?

Ная Гусева

Кинокритик («Сеанс»), ведущая телеграм-канала «кабинет доктора хали-гали»

(01)
«Литтл Ричард: Я — это всё» («Little Richard: I Am Everything»), реж. Лиза Кортес
(02)
«Фрау», реж. Любовь Мульменко
(03)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(04)
«Убийца» («The Killer»), реж. Дэвид Финчер
(05)
«Солтберн» («Saltburn»), реж. Эмиралд Феннелл
(06)
«Стальная хватка» («The Iron Claw»), реж. Шон Деркин
(07)
«Зона интересов» («The Zone of Interest»), реж. Джонатан Глейзер
(08)
«Чувства Анны», реж. Анна Меликян
(09)
«Каракуль» («Astrakan»), реж. Давид Депесвиль
(10)
«Вечная память» («La memoria infinita»), реж. Майте Альберди
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«Фрау» и другие лучшие российские фильмы с кинофестиваля «Маяк-2023»

Сергей Дешин

Куратор Каро.Арт, программный директор фестиваля Voices

(01)
«Сказка», реж. Александр Сокуров
(02)
«Эврика» («Eureka»), реж. Лисандро Алонсо
(03)
«Возвращение к разуму» («Le retour à la raison»), реж. Ман Рей (реставрация Джима Джармуша)
(04)
«Музыка» («Musik»), реж. Ангела Шанелек
(05)
«Вверх, вниз», реж. Андрей Сильвестров
(06)
«Алые паруса» (L’envol), реж. Пьетро Марчелло
(07)
«Город астероидов» («Asteroid City»), реж. Уэс Андерсон
(08)
«Блажь», реж. Илья Поволоцкий
(09)
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(10)
«Закройте глаза» («Cerrar los ojos»), реж. Виктор Эрисе
Подробности по теме
Новые российские фильмы, похожие на сны: Сталин в аду, братки в сказке, горе-рэпер на ТВ

Антон Долин*

Кинокритик (Meduza**), ведущий телеграм-канала «Антон Долин»

MMXX, реж. Кристи Пую
«Американское чтиво» («American Fiction»), реж. Корд Джефферсон
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
«Мальчик и птица» («Kimitachi wa dô ikiru ka»), реж. Хаяо Миядзаки
«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
«Прошлые жизни» (Past Lives), реж. Селин Сон
«Сестринство бани по-черному» («Smoke Sauna Sisterhood»), реж. Анна Хинтс
«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер

*Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.

**Meduza внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана нежелательной организацией.

Подробности по теме
«Мальчик и птица»: Хаяо Миядзаки вернулся с новым аниме — и вам оно точно понравится!

Дмитрий Елагин

Кинокритик («Cноб», Film.ru), ведущий телеграм-канала «Киноведессы»

(01)
«Молодость (весна)» («Qing chun»), реж. Ван Бин
(02)
«Один маленький ночной секрет», реж. Наталия Мещанинова
(03)
«Не ждите слишком много от конца света» («Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii»), реж. Раду Жуде
(04)
«Сказка», реж. Александр Сокуров
(05)
«Мальчик и птица» («Kimitachi wa dô ikiru ka»), реж. Хаяо Миядзаки
(06)
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(07)
«Три искры» («Three Sparks»), реж. Наоми Уман
(08)
«20 тысяч пород пчел» («20.000 especies de abejas»), реж. Эстибалис Урресола Солагурен
(09)
«Мое преступление» («Mon Crime»), реж. Франсуа Озон
(10)
«Не хороните меня без Ивана», реж. Любовь Борисова
Подробности по теме
Фестивальные триллеры: японский детектив, якутский боевик и новогодний абьюз

Ярослав Забалуев

Кинокритик (Lenta.ru), ведущий телеграм-канала «Проснуться в Шанхае»

«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан
«Феррари» («Ferrari»), реж. Майкл Манн
«Паранормальные явления. Скинамаринк» («Skinamarink»), реж. Кайл Эдвард Болл
«Сказка», реж. Александр Сокуров
«Air: Большой прыжок» («Air»), реж. Бен Аффлек
«Джон Уик-4» («John Wick: Chapter 4»), реж. Чад Стахелски
«Аферисты» («Sharper»), реж. Бенджамин Карон
«Вавилон» («Babylon»), реж. Дэмиен Шазелл
«Человек-паук: Паутина вселенных» («Spider-Man: Across the Spider-Verse»), реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон
Подробности по теме
«Основной инстинкт» без секса: что не так с «Анатомией падения» — победителем Канн-2023?

Станислав Зельвенский

Кинокритик («Кинопоиск»), ведущий телеграм-канала «зельвенский»

(01)
«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
(02)
«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг
(03)
«Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon), реж. Мартин Скорсезе
(04)
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
(05)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(06)
«Рептилии» («Reptile»), реж. Грант Сингер
(07)
«Я не киллер» («Hit Man»), реж. Ричард Линклейтер
(08)
«Феррари» («Ferrari»), реж. Майкл Манн
(09)
«Без обид» («No Hard Feelings»), реж. Джин Ступницки
(10)
«Дворец» («The Palace»), реж. Роман Полански
Подробности по теме
Закенселенное трио: мы посмотрели новые фильмы Люка Бессона, Вуди Аллена и Романа Полански

Ксения Ильина

Киножурналистка, редакторка сайта «Искусство кино»

«Прошлые жизни» («Past Lives»), реж. Селин Сон
«Мать и дочь, или ночь никогда не закончится» («Mother And Daughter, Or The Night Is Never Complete»), реж. Лана Гогоберидзе
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
«Красное небо» («Roter Himmel»), реж. Кристиан Петцольд
«Фрау», реж. Любовь Мульменко
«Май декабрь» (May December), реж. Тодд Хейнс
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
«Страна радости» («Joyland»), реж. Саим Садик
«Пассажи» («Passages»), реж. Айра Сакс
«Задира» («Scrapper»), реж. Шарлотта Риган
Подробности по теме
«Май декабрь» и другие киноновинки, которые уже можно посмотреть в сети

Дмитрий Карпюк

Кинокритик («Москва меняется»)

«Бескрайний бассейн» («Infinity Pool»), реж. Брэндон Кроненберг
«Отпуск в октябре», реж. Роман Михайлов
«Снегирь», реж. Борис Хлебников
«Одержимые злом» («Cuando acecha la maldad»), реж. Демиан Рунья
«Красные комнаты» («Les chambres rouges»), реж. Паскаль Планте
«Каменный остров» («Enys Men»), реж. Марк Дженкин
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
«Линч/Оз» («Lynch/Oz»), реж. Александр О.Филипп
«Чужак» («Farang»), реж. Ксавье Жанс
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
Подробности по теме
«Бескрайний бассейн» и другие хорроры «Сандэнса-2023»

Ася Колодижнер

Кинокритик, телеканал «Культура», программа «Кинескоп»

«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
«Красное небо» («Roter himmel»), реж. Кристиан Петцольд
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
«(Не)бывшие» («Hors saison») реж. Стефан Бризе
«Год рождения», реж. Михаил Местецкий
«Сказка», реж. Александр Сокуров
«Пациент № 1» («Patient No. 1»), реж. Резо Гигинеишвили
«Дрозд, дрозд, ежевика» («Shashvi shashvi maq’vali»), реж. Элене Навериани
«Королевство», реж. Татьяна Рахманова
«За нас с вами», реж. Андрей Смирнов
Подробности по теме
«Королевство» и другая дичь с кинофестиваля «Послание к человеку»

Василий Корецкий

Кинокритик и редактор «Кинопоиска»

(01)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(02)
«Бескрайний бассейн» («Infinity Pool»), реж. Брэндон Кроненберг
(03)
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(04)
«Два, три, демон, приди!» («Talk to Me»), реж. Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу
(05)
«Отпуск в октябре», реж. Роман Михайлов
(06)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
(07)
«Манодром» («Manodrome»), реж. Джон Тренгов
(08)
«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан
(09)
«Одержимые злом» («Cuando acecha la maldad»), реж. Демиан Рунья
Подробности по теме
Кто все-таки круче — «Барби» или «Оппенгеймер»? Сходили на оба фильма и выносим вердикт

Никита Лаврецкий

Кинокритик («Афиша Daily»), ведущий телеграм-канала «Никита Лаврецкий!!!»

(01)
«Супер Майк: Последний танец» («Magic Mike’s Last Dance»), реж. Стивен Содерберг
(02)
«Взрослые» («The Adults»), реж. Дастин Гай Дефа
(03)
«Сладкий восток» («The Sweet East»), реж. Шон Прайс Уилльямс
(04)
«Истлевший на солнце» («Rotting in the Sun»), реж. Себастьян Сильва
(05)
«Когда ты закончишь спасать мир» («When You Finish Saving the World»), реж. Джесси Айзенберг
(06)
«Появление» («Showing Up»), реж. Келли Рейхардт
(07)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
(08)
«Курение вызывает кашель» («Fumer fait tousser»), реж. Кантен Дюпье
(09)
«Не ждите слишком много от конца света» («Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii»), реж. Раду Жуде
(10)
«Адская пасть Мохаве» («The Outwaters»), реж. Робби Бэнфич
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10 лучших фильмов 2023 года: выбор Никиты Лаврецкого

Лариса Малюкова

Кинокритик («Новая газета»), ведущая телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой»

«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
«Зона интересов» («The Zone of Interest»), реж. Джонатан Глейзер
«Прошлые жизни» (Past Lives), реж. Селин Сон
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
«Мальчик и птица» («Kimitachi wa dô ikiru ka»), реж. Хаяо Миядзаки
«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг
Подробности по теме
«Рецепт любви» и другие лучшие фильмы Каннского кинофестиваля 2023 года

Лидия Маслова

Кинокритик («Фонтанка»)

(01)
«В поисках снежного барса» («La panthère des neiges»), реж. Мари Амиге и Венсан Мюнье
(02)
«Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко
(03)
«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», реж. Михаил Поляков
(04)
«Отпуск в октябре», реж. Роман Михайлов
(05)
«Клипмейкеры», реж. Григорий Константинопольский
(06)
«Снегирь», реж. Борис Хлебников
(07)
«Один маленький ночной секрет», реж. Наталья Мещанинова
(08)
«Дворец» («The Palace»), реж. Роман Полански
(09)
«1993», реж. Александр Велединский
(10)
«Великая ирония» («Coup de chance»), реж. Вуди Аллен
Подробности по теме
К слову, нам «Чебурашка» тоже нравится

Егор Москвитин

Кинокритик («Правила жизни») ведущий телеграм-канала «Another Day of Sundance»

© AGC Studios
«Я не киллер» («Hit Man»), реж. Ричард Линклейтер
«Мертвые не причиняют боли» («The Dead Dont Hurt»), реж. Вигго Мортенсен
«Год рождения», реж. Михаил Местецкий
«Вампирша-гуманист ищет добровольца-суицидника» («Vampire humaniste cherche suicidaire consentant»), реж. Ариан Луис-Сезе
«Кошки-мышки» («Cat Person»), реж. Сюзанна Фогель
«Дискобой» («Disco Boy»), реж. Джакомо Аббруццезе
«Краш-тест», реж. Анастасия Борисова
«Мое животное» («My Animal»), реж. Жаклин Кастель
«Иногда я думаю о смерти» («Sometimes I Think About Dying»), реж. Рэйчел Ламберт
«Шепчущиеся горы» («Whispering Mountains»), реж. Джагат Мануварма
Подробности по теме
«Я не киллер» и другие лучшие фильмы кинофестиваля в Торонто 2023 года

Карина Назарова

Кинокритик («Сеанс», «Канобу»), ведущая телеграм-канала «Психо и я»

(01)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(02)
«Рептилии» («Reptile»), реж. Грант Сингер
(03)
«Убийца „Священный паук“» («Holy Spider»), реж. Али Аббаси
(04)
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
(05)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
(06)
«Прошлые жизни» (Past Lives), реж. Селин Сон
(07)
«Солтберн» («Saltburn»), реж. Эмиральд Феннел
(08)
«Неудачницы» («Bottoms»), реж. Эмма Селигман
(09)
«Взрослые» («The Adults»), реж. Дастин Гай Дефа
(10)
«Стражи Галактики. Часть 3» («Guardians of the Galaxy. Vol.3»), реж. Джеймс Ганн
Подробности по теме
Разбираемся, чем «Рептилии» похожи на «Казнь», а «Русалочка» на «По щучьему велению»

Андрей Плахов

Кинокритик («КоммерсантЪ»), ведущий телеграм-канала «Плахов»

(01)
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
(02)
«Не ждите слишком много от конца света» («Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii»), реж. Раду Жуде
(03)
«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг
(04)
«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
(05)
«Идеальные дни» («Perfect Days»), реж. Вим Вендерс
(06)
«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
(07)
«Они застрелили пианиста» («They Shot the Piano Player»), реж. Хавьер Марискаль и Фернандо Труэба
(08)
«Королевство» («Queendom»), реж. Агния Галданова
(09)
«Зеленая зона» («Zielona granica»), реж. Агнешка Холланд
(10)
«Степное» («Stepne»), реж. Марина Врода
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Барбиштейн: адский микс «Барби» и «Франкенштейна» в «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса

Зинаида Пронченко

Кинокритик, ведущая телеграм-канала «Зинаида Пронченко»

(01)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
(02)
«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг
(03)
«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
(04)
«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
(05)
«Фабельманы» («The Fablemans»), реж. Стивен Спилберг
(06)
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» («Mission:Impossible — Dead Reckoning Part One»), реж. Кристофер МакКуорри
(07)
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
(08)
«Рептилии» («Reptile»), реж. Грант Сингер
(09)
«Я не киллер» («Hit Man»), реж. Ричард Линклейтер
(10)
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
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Миссия выполнима: почему Том Круз не заслуживает остаться в тени «Барбенгеймера»

Павел Пугачев

Кинокритик («Сеанс»), ведущий телеграм-канала «я и орсон уэллс»

(01)
«Ниша», реж. Антон Ермолин
(02)
«Феррари» («Ferrari»), реж. Майкл Манн
(03)
«Тихий садовник» («Master Gardener»), реж. Пол Шрейдер
(04)
«Кумир» («The Idol»), реж. Сэм Левинсон
(05)
«Супер Майк: Последний танец» («Magic Mike’s Last Dance»), реж. Стивен Содерберг
(06)
«Звезды в полдень» («Stars at Noon»), реж. Клер Дени
(07)
«Личная жизнь» («Love Life»), реж. Кодзи Фукада
(08)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
(09)
«Флэш» («The Flash»), реж. Андрес Мускетти
(10)
«Дворец» («The Palace»), реж. Роман Полански
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«Ниша» и другие лучшие российские фильмы 2023 года

Станислав Ф.Ростоцкий

Кинокритик, («КоммерсантЪ», «Сеанс»)

«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
«Крид-3» (Creed III), реж. Майкл Б.Джордан
«Каменный остров» («Enys Men»), реж. Марк Дженкин
«Гипнотик» («Hypnotic»), реж. Роберт Родригес
«Джон Уик-4» («John Wick: Chapter 4»), реж. Чад Стахелски
«Линч/Оз» («Lynch/Oz»), реж.Александр О. Филипп
«Май декабрь» (May December), реж. Тодд Хейнс
«Реальная история Уиннер» («Reality»), реж. Тина Саттер
«Паранормальные явления. Скинамаринк» («Skinamarink»), реж. Кайл Эдвард Болл
«День благодарения» («Thanksgiving»), реж. Элай Рот
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«Манодром» и «Реалити»: Айзенберг, Броди и Сидни Суини в триллерах, осмысляющих Америку

Денис Рузаев

Куратор кинопрограмм Дома культуры «ГЭС-2»

(01)
«Город астероидов» («Asteroid City»), реж. Уэс Андерсон
(02)
«Закройте глаза» («Cerrar los ojos»), реж. Виктор Эрисе
(03)
«О сухой траве» («Kuru Otlar Üstüne»), реж. Нури Бильге Джейла
(04)
«Одним прекрасным утром» («Un beau matin»), реж. Миа Хансен-Лев
(05)
«Пустошь в огне» («Mato Seco em Chamas») реж. Жуана Пимента и Адирли Кейрос
(06)
«Критическая зона» («Mantagheye bohrani») реж., Али Ахмадзаде
(07)
«Мучения на островах» («Pacifiction») реж. Альберт Серра
(08)
«Силвер-Доллар-роуд» («Silver Dollar Road»), реж. Рауль Пек
(09)
«Кладбище кино» («Au cimitière de la pellicule»), реж. Тьерно Сулейман Диалло
(10)
«Тренке-Лаукен» («Trenque Lauquen»), реж. Лаура Ситарелла
Подробности по теме
«Город астероидов» Уэса Андерсона: в ожидании НЛО

Вадим Рутковский

Кинокритик (CoolConnections)

Десятка — из double bill’ов, «сдвоенных сеансов». Под № 1-2 — фильмы, которые помогли не разувериться в будущем и вообще будущем кино. №З-4: американские фантасмагории — очень дорогие и почти безбюджетные. № 5-6: нетрадиционные триллеры с самыми крутыми женскими персонажами года. № 7-8: монументальное документальное кино — завещание австрийского классика и эксперимент молодой режиссерской пары. № 9-10: экранизации, достигающие изумительной странности, используя мотивы «Зверя в чаще» Генри Джеймса и «Пустыни Тартари» Дино Буццати.

(01)
«Апогей человеческого 3» («El auge del humano 3»), реж. Эдуардо Уилльямс
(02)
«ЧСЗ — 70%: частичное солнечное затмение», реж. Дмитрий Теплов и Павел Королько
(03)
«Все страхи Бо» («Beau Is Afraid»), реж. Ари Астер
(04)
«Новые штаммы» («New Strains»), реж. Прашант Камалакантан и Артемис Шоу
(05)
«Панические атаки», реж. Иван И. Твердовский
(06)
«Красные комнаты» («Les chambres rouges»), реж. Паскаль Планте
(07)
«Дни» («Tage»), реж. Питер Шрайнер
(08)
«Геология сепарации» («Geology of Separation»), реж. Йоср Гасми и Мауро Маццокки
(09)
«Предчувствие» («La bête»), реж. Бертран Бонелло
(10)
«Лука» («Luka»), реж. Джессика Вудворт
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«Красные комнаты» и другие киноновинки, которые уже можно посмотреть в сети

Анна Стрельчук

Кинокритик (DOXA*), ведущая телеграм-канала «le sexe de mzhalala»

(01)
«Все страхи Бо» («Beau Is Afraid)», реж. Ари Астер
(02)
Лучший фильм Каннского фестиваля 2023 года: «Омен» («Augure»), реж. Балоджи
(03)
Лучший документальный фильм 2023 года: «Орландо. Моя политическая биография» («Orlando, ma biographie politique»), реж. Поль Б.Пресьядо
(04)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
(05)
«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
(06)
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(07)
Лучший триллер 2023 года: «Красные комнаты» («Les chambres rouges»), реж. Паскаль Планте
(08)
Лучшая анимация 2023 года: «Человек-паук: Паутина вселенных» («Spider-Man: Beyond the Spider-Verse»), реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон
(09)
Лучшие короткометражные фильмы 2023 года: «Странный образ жизни» («Extraña forma de vida»), реж. Педро Альмадовар + «Актер» («L’acteur»), реж. Гюго Давид и Рафаэль Кенар
(10)
Лучшая комедия 2023 года: «Янник» («Yannick»), реж. Кантен Дюпье

**DOXA внесена Минюстом в реестр иноагентов.

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«Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом — очень длинная страшилка о сепарации от родителей

Евгений Ткачев

Кинокритик и редактор «Афиша Daily» и Afisha.ru, ведущий телеграм-канала «Парни из Читальни»

«Без обид» («No Hard Feelings»), реж. Джин Ступницки
«Вавилон» («Babylon»), реж. Дэмиен Шазелл
«Джон Уик-4» («John Wick: Chapter 4»), реж. Чад Стахелски
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
«Он — это пуля» («God Is a Bullet»), реж. Ник Кассаветис
«Оппенгеймер» («Oppenheimer»), реж. Кристофер Нолан
«Отпуск в октябре», реж. Роман Михайлов
«Стражи Галактики. Часть 3» («Guardians of the Galaxy Vol. 3,»), реж. Джеймс Ганн
«Соколиное озеро» («Falcon Lake»), реж. Шарлотта Ле Бон
«Тихий садовник» («Master Gardener»), реж. Пол Шрейдер
Подробности по теме
А вот топ любимых хорроров 2023 года Евгения Ткачева

Стас Тыркин

Кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный»

«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
«Я — капитан» («Io capitano»), реж. Маттео Гарроне
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг
«Прошлые жизни» («Past Lives»), реж. Селин Сон
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
«Красное небо» («Roter himmel»), реж. Кристиан Петцольд
«Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников
«Фрау», реж. Любовь Мульменко
«Зона интересов» («The Zone of Interest»), реж. Джонатан Глейзер
Подробности по теме
Шоковый коридор: в Каннах показали хоррор «Зона интересов» про холокост. Что с ним не так?

Алексей Филиппов

Кинокритик («Кино-Театр.РУ»), ведущий телеграм-каналов «Тинтина заносит в склепы» и «Покебол с предсказанием»

(01)
«Ину-О: Рождение легенды» («Iny-oh»), реж. Масааки Юаса
(02)
«Вычитание» («Tafrigh»), реж. Мани Хагиги
(03)
«Два, три, демон, приди!» («Talk to Me»), реж. Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу
(04)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пэйн
(05)
«Человек-паук: Паутина вселенных» («Spider-Man: Beyond the Spider-Verse»), реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэр и Джастин Томпсон
(06)
«Следующая жертва» («Da-eum So-hee»), реж. Джули Чжон
(07)
«Омен» («Augure»), реж. Балоджи
(08)
«Мальчик и птица» («Kimitachi wa dô ikiru ka»), реж. Хаяо Миядзаки
(09)
«Дитя тьмы» («Huesera»), реж. Мишель Гарса Сервера
(10)
«Крецул», реж. Анастасия Лихачева
Подробности по теме
Как из ютубера стать режиссером студии A24? Отвечает автор ленты «Два, три, демон, приди!»

Антон Фомочкин

Кинокритик (SRSLY), ведущий телеграм-канала «AF»

(01)
«Предчувствие» («La Bête») реж. Бертран Бонелло
(02)
«Память» («Memory») реж. Мишель Франко
(03)
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(04)
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
(05)
«Обнаженная муза Пьера Боннара» («Bonnard, Pierre et Marthe»), реж. Мартен Прово
(06)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пейн
(07)
«(Не)бывшие» («Hors saison»), реж. Стефан Бризе
(08)
«Красное небо» («Roter Himmel»), реж. Кристиан Петцольд
(09)
«Только ты и я» («L’amour et les forêts»), реж. Валери Донзелли
(10)
«Клуб Зеро» («Club Zero»), реж. Джессика Хауснер
Подробности по теме
«Предчувствие», «Память» и другие лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля 2023 года

Тамара Ходова

Кинокритик (Forbes, «Правила жизни»), ведущая телеграм-канала «Oh boy»

(01)
«Бедные-несчастные» («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
(02)
«Химера» («La Chimera»), реж. Аличе Рорвахер
(03)
«Опавшие листья» («Kuolleet lehdet»), реж. Аки Каурисмяки
(04)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пейн
(05)
«Преступники» («Los delincuentes»), реж. Родриго Морено
(06)
«Прошлые жизни» («Past Lives»), реж. Селин Сон
(07)
«Барби» («Barbie»), реж. Грета Гервиг
(08)
«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг
(09)
«Зло не существует» («Aku wa sonzai shinai»), реж. Рюсукэ Хамагути
(10)
«Ансельм. Шум времени» («Anselm — Das Rauschen der Zeit»), реж. Вим Вендерс
Подробности по теме
Жизнь в розовом цвете: как «Барби» превратилась в главный мем этого года

Юлия Шагельман

Кинокритик («КоммерсантЪ»)

(01)
«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс
(02)
«Тар» («Tàr»), реж. Тодд Филд
(03)
«Снегирь», реж. Борис Хлебников
(04)
«Убийца „Священный паук“» («Holy Spider»), реж. Али Аббаси
(05)
«Париж, 13-й округ» («Les Olympiades»), реж. Жак Одиар
(06)
«Фрау», реж. Любовь Мульменко
(07)
«Прошлые жизни» («Past Lives»), реж. Селин Сон
(08)
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
(09)
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), реж. Мартин Скорсезе
(10)
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пейн
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«Солнце мое»: феномен миллениальского кино (уже в прокате!)

Петр Шепотинник

Кинокритик, телеканал «Культура», программа «Кинескоп»

«Каникулы», реж. Анна Кузнецова
«Год рождения», реж. Михаил Местецкий
«Лиссабон», реж. Светлана Филиппова
«Королевство», реж. Татьяна Рахманова
«Сказка», реж. Александр Сокуров
«(Не)бывшие» («Hors saison»), реж. Стефан Бризе
«Маятник» («Unrueh»), реж. Сириль Шойблин
«Анатомия падения» («Anatomie d’une chute»), реж. Жюстин Трие
«Красное небо» («Roter himmel»), реж. Кристиан Петцольд
«Идеальные дни» («Perfect Days»), реж. Вим Вендерс
Подробности по теме
Лучшие фильмы 2022 года: выбор кинокритиков

Пятерка лидеров

«Оставленные»

16 голосов

«Убийцы цветочной луны»

14 голосоов

«Май декабрь» и «Химера»

13 голосов

«Анатомия падения», «Бедные-несчастные» и «Прошлые жизни»

10 голосов

«Опавшие листья» и «Оппенгеймер»

9 голосов

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