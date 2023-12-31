Лучшие фильмы 2023 года: выбор кинокритиков

Десятка — из double bill’ов, «сдвоенных сеансов». Под № 1-2 — фильмы, которые помогли не разувериться в будущем и вообще будущем кино. №З-4: американские фантасмагории — очень дорогие и почти безбюджетные. № 5-6: нетрадиционные триллеры с самыми крутыми женскими персонажами года. № 7-8: монументальное документальное кино — завещание австрийского классика и эксперимент молодой режиссерской пары. № 9-10: экранизации, достигающие изумительной странности, используя мотивы «Зверя в чаще» Генри Джеймса и «Пустыни Тартари» Дино Буццати.