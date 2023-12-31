Лучшие фильмы 2023 года: выбор кинокритиков

P. S. «Бедные-несчастные» пока посмотреть не удалось.
Кира Голубева
Кинокритик (Cinemaholics, «Кинопоиск»)
Сергей Дешин
Куратор Каро.Арт, программный директор фестиваля Voices
*Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.
**Meduza внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана нежелательной организацией.
Ксения Ильина
Киножурналистка, редакторка сайта «Искусство кино»
Дмитрий Карпюк
Кинокритик («Москва меняется»)
Ася Колодижнер
Кинокритик, телеканал «Культура», программа «Кинескоп»
Василий Корецкий
Кинокритик и редактор «Кинопоиска»
Лидия Маслова
Кинокритик («Фонтанка»)
Станислав Ф.Ростоцкий
Кинокритик, («КоммерсантЪ», «Сеанс»)
Денис Рузаев
Куратор кинопрограмм Дома культуры «ГЭС-2»
Вадим Рутковский
Кинокритик (CoolConnections)
Десятка — из double bill’ов, «сдвоенных сеансов». Под № 1-2 — фильмы, которые помогли не разувериться в будущем и вообще будущем кино. №З-4: американские фантасмагории — очень дорогие и почти безбюджетные. № 5-6: нетрадиционные триллеры с самыми крутыми женскими персонажами года. № 7-8: монументальное документальное кино — завещание австрийского классика и эксперимент молодой режиссерской пары. № 9-10: экранизации, достигающие изумительной странности, используя мотивы «Зверя в чаще» Генри Джеймса и «Пустыни Тартари» Дино Буццати.
**DOXA внесена Минюстом в реестр иноагентов.
Евгений Ткачев
Кинокритик и редактор «Афиша Daily» и Afisha.ru, ведущий телеграм-канала «Парни из Читальни»
Стас Тыркин
Кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный»
Алексей Филиппов
Кинокритик («Кино-Театр.РУ»), ведущий телеграм-каналов «Тинтина заносит в склепы» и «Покебол с предсказанием»
Юлия Шагельман
Кинокритик («КоммерсантЪ»)
Петр Шепотинник
Кинокритик, телеканал «Культура», программа «Кинескоп»
Пятерка лидеров
«Оставленные»
16 голосов
«Убийцы цветочной луны»
14 голосоов
«Май декабрь» и «Химера»
13 голосов
«Анатомия падения», «Бедные-несчастные» и «Прошлые жизни»
10 голосов
«Опавшие листья» и «Оппенгеймер»
9 голосов