Новое русское кино: отечественные «Район № 9» и «Сексуальное просвещение», сказка о любви

Филипп (Эльдар Калимулин) мечтает провести в родном Металлогорске грандиозный музыкальный фестиваль памяти местной панк-группы «Яичный свет» и ее солиста Сопли (Юра Борисов), которые шумели в 1990-е. Однако возлюбленная Филиппа Марина (Анастасия Талызина) беременеет и юноше приходится оставить эту мечту — впрочем, ненадолго. Как всегда у Михаила Местецкого («Тряпичный союз») простая бытовая история оказывается пропущена через толстый слой магического реализма . По легенде Сопля однажды на концерте отпилил себе голову бензопилой, но потом его музыканты приклеили ее обратно. Звучит как дичь, но именно на этом и строится весь «Год рождения», в котором Филипп разговаривает со своим еще не родившимся ребенком, с помощью специального устройства Сопли извлекает музыку из окружающих предметов и вообще погружается в чистый сюрреализм. Наверное, это немножечко похоже на «2-Асса-2». И Местецкому явно стоило лучше поработать над образом главной героини, которая выглядит сварливой стервой, хотя вообще-то она говорит разумные вещи. Однако в этих нелепых мужских фантазиях есть и энергия, и драйв, и пара запоминающихся музыкальных номеров. А отпиленная голова — всего лишь метафора того, что от отцовства и мечты легко потерять голову.