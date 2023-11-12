«Русалочка» российского розлива: «По щучьему велению» и еще 5 родных альтернатив Голливуду

«По щучьему велению» (2023), реж. Александр Войтинский

Волшебную щуку Василису (Мила Ершова) против ее воли хотят выдать замуж за морского владыку, поэтому она сбегает из дома в «нейтральные воды», где ее зимой из пруда вылавливает ленивый молодец Емеля (Никита Кологривый). Он не любит работать (поэтому говорит своему слепому отцу-кузнецу, что еще не вырос), а любит на саночках кататься и валяться на печи. Щука обещает Емеле, что исполнит три его желания, если он ее отпустит.

Разбазарив по собственной глупости два, последнее Емеля решает приберечь и сам добиться расположения царевны Анфисы (Алина Алексеева), в которую безответно влюблен. К Анфисе также сватается британский посол (Юрий Колокольников) со своими супернавороченными гаджетами, однако симпатии царя Феофана (Роман Мадянов) на стороне Емели. Только вот царевна ни в какую не хочет замуж за простого мужика, поэтому придумывает молодцу одно самоубийственное задание за другим. Принявшая человеческий облик и проникшаяся симпатией к Емеле Василиса помогает ему не сгинуть и сама не замечает, как влюбляется в парня.

Неспособная на прямое высказывание российская киноиндустрия тоже взялась за переосмысление своего сказочного наследия. Однако у этого «По щучьему велению» куда больше общего с европейской мифологией (скажем, Кощей в фильме не бессмертный злодей, а славянский Аид, который правит в загробном царстве) и диснеевским «Аладдином», чем с легендарной советской экранизацией Александра Роу. Например, щука Василиса — это Жасмин и Джинни в одном лице , а в финале герои побеждают главную злодейку так же, как Аладдин Джафара. Совпадение? Не думаем!

Голливудские сказочные тропы уже стали частью общемирового канона, а режиссер «По щучьему велению» Александр Войтинский не боится их заимствовать (до этого он уже переснял на мощностях российского автопрома «Человека-паука» в «Черной молнии», а затем «Навсегда» и «Привидение» — в «Призраке»). Собственно, главный козырь новой «Щуки» в том, что она не замыкается в рамках чьей-то лубочной фантазии, а оказывается частью узнаваемого мирового культурного кода и поэтому, хочется верить, будет понятна и за пределами России.

Другое дело, что сказку можно обвинить в том, что она, как и мы в этом материале, злоупотребляет политикой импортозамещения , — царь отчаянно пытается доказать лорду Ротману, что русские технологии не хуже. Однако комизм ситуации в том, что никаких отечественных технологий не существует. Либо они имеют волшебное происхождение, как кот Баюн с баяном, за которым Емеле приходится идти за тридевять земель. Еще сказку можно было бы обвинить в том, что она рисует слишком уж елейный образ царя-батюшки с деревянной короной, однако в анамнезе у Мадянова была роль злого чиновника в звягинцевском «Левиафане».