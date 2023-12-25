Лучшие российские фильмы 2023 года: выбор Евгения Ткачева

«Артем и Ева», реж. Евгений Милых
Ни секунду не ханженский, а честный и откровенный портрет порнозвезды Евы Эльфи и ее парня Артема, которые уехали в Лос-Анджелес за американской мечтой — и добились своего. Несмотря на то что название фильма отсылает к библейским персонажам Адаму и Еве, это не история грехопадения, а история успеха и, конечно же, любви.
«Белый список», реж. Алиса Хазанова
Виртуозный детективный триллер Алисы Хазановой и (в качестве сценариста) Романа Волобуева, который почти вся русскоязычная критика, в том числе и автор этих строк, окрестила корейским Финчером. Но это на уровне вайба, а на уровне темы — волна подростковых самоубийств и коллективная ответственность: «Белый список» бьет совсем по другим мишеням, нежели «Воспоминания об убийстве» и «Семь».
«Бери да помни», реж. Байбулат Батуллин
Полнометражный дебют Байбулата Батуллина про маленького мальчика, родители которого погибли в авиакатастрофе, а его бабушка и дедушка не знают, как ему об этом сказать. Тогда они, чтобы отвлечь ребенка, решают сыграть с ним в народную игру «Бери да помни». «Звери дикого юга», рассказанные на языке татарского магического реализма. Приготовьтесь плакать.
«Каникулы», реж. Анна Кузнецова
«Каникулы» в этом году закрывали сразу два кинофестиваля — «Послание к человеку» в Питере и «Маяк» в Геленджике, где, собственно, и победили. Вообще, фильм Анны Кузнецовой — идеальная картина для закрытия любого фестиваля, даром что сам он рассказывает о поездке школьного драмкружка на сочинский театральный фест. С одной стороны, это наше «Сексуальное просвещение», а с другой — одна из лучших лирических комедий 2023-го.
«Кентавр», реж. Кирилл Кемниц
Илья Найшуллер решил всерьез поднять уровень жанрового кино в России. В прошлом году под его продюсерским присмотром вышла угарная комедия «Молодой человек». В этом — нуарный триллер «Кентавр» про драйвера на ночь. Сколько шедевров было снято в подобном жанре, но даже тут авторам фильма удалось не затеряться. В городе грехов сегодня будет не до сна.
«Краш-тест», реж. Анастасия Борисова
Так мало классных фильмов про женскую дружбу, особенно в России, поэтому каждый из них идет на вес чистого золота. «Краш-тест» как раз из таких. Дебютантке Анастасии Борисовой так живо и по-настоящему удалось рассказать историю дружбы трех провинциальных девчонок в исполнении Елизаветы Ищенко, Дарьи Харченко и Варвары Володиной, что, когда начинаются титры, сразу же хочется увидеть продолжение.
«Ниша», реж. Антон Ермолин
В этом году сразу два российских режиссера выступили в жанре «коврового майндфака»Мозговыносящие фильмы, в которых важную сюжетную роль играют ковры (авторский термин). — Роман Михайлов с «Отпуском в октябре» (см. ниже) и Антон Ермолин с «Нишей». В обеих картинах можно найти отголоски Дэвида Линча и Виктора Пелевина. При этом если Михайлов еще подвергается дешифровке, то «Ниша» с ее экстрасенсами-биолокаторами, трехлитровыми банками и молью — настоящий Черный Вигвам.
«Один маленький ночной секрет», реж. Наталия Мещанинова
Новогодняя дискотека с подростковыми истериками, первой влюбленностью и домашним абьюзом, переходящим (что самое страшное) в инцест. Фильм Наталии Мещаниновой бьет наотмашь, однако, несмотря на автобиографическую жесть, у нее все равно получилась нежная подростковая драма. Из‑за одного маленького ночного секрета остаются глубокие психологические раны, а затем и душевные шрамы на всю жизнь.
«Отпуск в октябре», реж. Роман Михайлов
Наш «Малхолланд-драйв», который я в этом году посмотрел в кино три раза — и каждый раз он все сильнее производил на меня впечатление. Это и едкая сатира на кинопроизводство, и искреннее признание в любви к советскому кинематографу 1970-х, и российский болливуд на максималках, даром что за кадром звучит рэп от Bollywoodfm. Настройте ваши транзисторы и пристегните ремни — это будет «ничего себе поездочка».
«Отцы», реж. Юрий Мокиенко
Документальная комедия Юрия Мокиенко про его амбициозного брата и их отца, которые решают организовать междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп», чтобы показать там свои короткометражки. Не такое кино ждешь от ученика Сокурова, но тем оно и прекрасно, что обманывает все ожидания. Чистый, неразбавленный восторг. «Отцы» — молодцы.
«Отцы» уже идут в прокате.
«Поехавшая», реж. Антон Маслов
Народный хит от режиссера «Вампиров средней полосы», похожий на прошлогодних «Далеких близких». Только если в фильме Ивана Соснина к Елене Яковлевой ехал персонаж Евгения Сытого, тот тут — героиня Ольги Лерман. По сюжету она играет эсэмэмщицу, у которой после измены парня что‑то перемыкает в голове и девушка решает отправиться через всю страну на велосипеде к маме. Колеса драматургии надуты такой увлекательной историей, что режиссеру остается только жать на педали. Крауд-плизер, который не стыдно показать своей маме.
«Привет, мама», реж. Наиля Малахова
Современная сказка про двух сестер (Дарья Савельева и Кристина Асмус) и их потерявшуюся маму, в ожидании которой замерла жизнь женщин, как в одной известной абсурдистской пьесе. У фильма отличный женский ансамбль, но от Савельевой с ее языческой витальностью просто не отвести глаз — неспроста же она играет практически ведьму.
«Свет», реж. Антон Коломеец
Действие фильма происходит в двух таймлайнах — нашем времени и 1970-х, которые в российском кино стали новой точкой притяжения (возможно, потому что мы живем в новом застое). Формально «Свет» — мелодрама про двух подруг, а на деле — страшнейший хоррор про чувство вины. Антон Коломеец — сценарист «Чик» и режиссер «Вашего репетитора» — подарил Елене Яковлевой одну из лучших ролей в карьере.
В прокате — с 22 февраля 2024 года.
«Снегирь», реж. Борис Хлебников
Борис Хлебников давно хотел экранизировать «Остров сокровищ» — и в каком‑то смысле ему это удалось. Его «Снегирь» — это не только фильм-катастрофа, как «Белый шквал» Ридли Скотта, но и драма про сейнер как метафору российского общества, которое оказывается сковано круговой порукой молчания.
«Фрау», реж. Любовь Мульменко
Неординарная лав-стори, которая в финале разобьет вам сердце. История современных Тиля Уленшпигеля (Вадик Королев) и Снежной королевы (Лиза Янковская), которые оказались не в сказке, а в сложных отношениях — благо в них сценаристка, а теперь еще и отличная режиссерка Любовь Мульменко разбирается лучше многих.
В прокате — с 14 марта 2024 года.
Якутское «Нападение на 13-й участок» — держащий в напряжении и заставляющий ерзать в кресле триллер, который исчез со стримингов, после того как Роскомнадзор увидел в нем следы разжигания межнациональной розни, хотя фильм, наоборот, выступает против нее.
Не столько байопик про композитора Чайковского, сколько готический хоррор про его супругу Антонину Милюкову в грандиозном исполнении Алены Михайловой. «О, как небо черно, о, как ночь темна…»
Российское «кино морального беспокойства» 2020-х — Никита Хороший человек Ефремов задумывается о том, насколько он здоровый человек. И что это вообще такое — быть здоровым человеком? Как и «По-мужски» с Антоном Лапенко, фильм Тодоровского-младшего не дает ответов, а задает массу сложных, страшно неудобных вопросов.
Короткометражка Евгения Марьяна («Молоко птицы»), победившая на кинофестивале «Короче-2023». Александра Быстржицкая играет интерсекс-персону, совершающую транспереход в стране, где интерсекс-людей за людей-то не считают. Деликатная тема и блестящее исполнение.
В России бум сказок, но главная из них — новый и, хочется верить, не последний фильм Александра Николаевича Сокурова про то, как встретились в загробном мире Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Ужасно жаль, что картина не получила прокатное удостоверение. С другой стороны, в кинотеатрах ее бы не посмотрело столько людей, сколько увидело на ютуб-канале Ксении Собчак, где состоялась онлайн-премьера «Сказки».