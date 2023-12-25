Лучшие российские фильмы 2023 года: выбор Евгения Ткачева

Наш «Малхолланд-драйв», который я в этом году посмотрел в кино три раза — и каждый раз он все сильнее производил на меня впечатление. Это и едкая сатира на кинопроизводство, и искреннее признание в любви к советскому кинематографу 1970-х, и российский болливуд на максималках , даром что за кадром звучит рэп от Bollywoodfm. Настройте ваши транзисторы и пристегните ремни — это будет «ничего себе поездочка».