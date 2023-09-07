Закенселенное трио: мы посмотрели новые фильмы Люка Бессона, Вуди Аллена и Романа Полански

«Догмен» («DogMan»), реж. Люк Бессон
Дуглас (Калеб Ландри Джонс) потерял возможность ходить в результате семейного насилия. Его пьющий и безумный отец (Клеменс Шик) полыхал такой ненавистью к собственному сыну, за то что тот всегда любил собак больше, чем семью, что однажды запер его в клетке с псами, а затем выстрелил из ружья (пуля оторвала мальчику палец и застряла в позвоночнике). После Дуглас увлекся театральными представлениями из‑за неразделенной любви к актрисе Сальме (Грейс Пальма), а еще позже — полюбил наряжаться в платья и наносить макияж. Обо всем этом он рассказывает судебному психиатру (Джоджо Т.Гиббс), сидя в инвалидном кресле с размазанной помадой на губах и по-леджеровски облизываясь. Любовь Люка Бессона к клошарам и «приписнутым говнодавам» (цитата из песни «Патрули» русского рэпера Овсянкина. — Прим. ред.) всегда была неотъемлемой частью его творчества. Поэтому неудивительно, что в пантеоне режиссерских les misérables («отверженных») появился Дуглас, который до мурашек похож на киллершу Никиту при определенных ракурсах.
Вы даже не представляете, как Бессон умудрился пересобрать схожий по теме фильм «Догмэн» Маттео Гарроне! В нем появились дрэгшоу, ограбления, патефоны, «Лили Марлен» с Марлен Дитрих, «Ромео и Джульетта» Уилльяма Шекспира, песня «Sweet Dreams», которую Бессон, по его словам, просто услышал в машине в день съемок. Иными словами, получился такой «Кабачок „13 стульев“», переведенный на бумерский многозначный термин quirky«Необычный, причудливый» с английского. Quirky как категория кинематографа — это особенная эстетическая «чувственность», распознать которую можно по ее тону. Он лежит между цинично отстраненной иронией и эмоционально вовлеченной искренностью и может создаваться несколькими способами (см. «Категория „quirky“ как инструмент концептуализации независимого кинематографа XXI столетия»)..
Директор Венецианского кинофестиваля неслучайно поддержал Бессона и взял «Догмена» в основную конкурсную программу. Он уже не первый год пытается встряхнуть «Мостру»Венецианский международный кинофестиваль на итальянском — Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. очередным «Джокером», поп-культурным мимом — в прошлом году им, например, была Мэрилин Монро («Блондинка»). Однако в фильме про своеобразного супергероя-отшельника, живущего среди собак, Бессону на собак решительно наплевать. «Догмен» с таким же успехом мог называться «Пэрротменом»«Человеком-какаду». или «Хамстерменом»«Человеком-хомяком».. Дуглас никак не взаимодействует с животными, иногда лежит среди них и только ближе к финалу использует как оружие массового уничтожения (там как раз начинается собачья версия «Один дома»).
«Догмен» только притворяется перверсивным необарокко. Это удобный фильм даже для отечественных кинотеатров, неспроста же он выходит в российский прокат. Мужчина вроде как наряжается в платья и красится, однако травести-традиция не осуждалась даже в СССР (вспомним героев Георгия Милляра и Александра Калягина) и в дореволюционном кино (Иван Мозжухин). Вроде как по всем признакам герой должен быть геем и его в одной сцене на свидание даже зовет мужчина, но — нет, это, оказывается, коп под прикрытием! Такими темпами Бессон с его художественным чутьем из криогенной камеры станет одним из главных зарубежных постановщиков на российском рынке наравне с другими режиссерами из этого обзора.
«Догмен» выйдет в российский прокат 28 сентября.
Дениса Виленкина
«Великая ирония» («Coup de chance»), реж. Вуди Аллен
Париж, наши дни. Осенние листья укрывают сад Тюильри. Фанни (Лу де Лааж), работница аукционного дома, случайно встречает своего давнего знакомого по нью-йоркскому лицею — писателя и романтика Алена (Нильс Шнайдер), который, очевидно, не охладел к девушке с юных лет. Фанни же замужем за Жаном (Мелвиль Пупо), про которого известно немного — лишь то, что он делает богатых людей еще богаче через всякие налоговые схемы и любит миниатюры железных дорог (одна такая занимает целую комнату). Встречи Фанни и Алена становятся все чаще, а Жан — все подозрительнее, и в итоге он обращается к частному детективу.
Вуди Аллен в «Великой иронии» заходит на территорию жанра «французский адюльтер с последствиями», на которой ему приходится существовать на правах туриста в сравнении с ныне здравствующими и преуспевающими Филиппом Гаррелем, Эмманюэлем Муре, Катрин Корсини и другими французскими авторами. Но и в таком туристическом изводе алленовское кино мало чем отличается от его американских историй — скажем, от того же «Дождливого дня в Нью-Йорке».
«Ирония» пусть и написана ленивее многих последних фильмов Аллена, да и снята Витторио Стораро уже на каком‑то рефлекторном автоматизме, но и от нее можно получить удовольствие. Она впечатляет ужимками Мелвиля Пупо, который не готов смириться с потерей «трофейной жены», попытками Лу де Лааж делать вид, что ничего не происходит и тем, как в финале по заслугам получает не только любвеобильный писатель Ален (имя героя непроста созвучно с фамилией режиссера!), но и, так сказать, охотники за ним. Великая самоирония. Кстати, зал на начальных титрах с именем и фамилией Вуди Аллена взорвался аплодисментами. Трактуйте как хотите.
«Великая ирония» выйдет в российский прокат 28 сентября.
Дениса Виленкина
«Дворец» («The Palace»), реж. Роман Полански
Канун 2000 года. В альпийском отеле собираются разные неприятные люди: британский миллиардер (Джон Клиз) и его юная невеста (Бронуин Джеймс), французская маркиза (Фанни Ардан) и ее ручная собачка, пластический хирург (Жуакин ди Алмейда), русские бандиты (Александр Петров и Антон Пампушный) и душный постоялец Билл Краш (Мики Рурк). Совладать с предновогодней истерией пытается управляющий (Оливер Мазуччи).
Роман Полански экранизирует древний мем под названием «санаторий сатаны». Если его высоковольтная разговорная «Резня» была комедией о схлестнувшихся интеллектуалах, то «Дворец» — комедия о богатых, но бедных духом. Центральный образ в этой вакханалии из рябчиков, ананасов, винтажного шампанского и расценок на круговые подтяжки — семья чешских туристов, вынужденных проводить праздник в подсобке.
То, что Полански — режиссер с незаурядным чувством юмора, было понятно еще по его первым короткометражкам. Но именно как комедиограф он раскрылся в «Резне». «Дворец», написанный вместе в соавторстве с другим знаменитым польским сценаристом и режиссерам Ежи Сколимовским, исповедует юмористические стандарты 1970–1990 годов. Омерзительно ли шутить в 2023-м бесцеремонно, жестоко и неполиткорректно? Нет. Смело? Пожалуй, тоже нет, если речь идет не о сериале «Кто есть Америка?» Саши Барона Коэна.
В лицах героев «Дворца», словно сошедших с картин Отто Дикса и Георга Гросса, узнаются многие исторические персонажи и герои светской хроники прошлых декад. А когда в телеобращении Ельцина сменяет Путин, становится совсем очевидно, что «Дворец» — рождественская сказка не о потерянном, а о замкнутом времени с Оливером Мазуччи, который уже пытался развязать ременные петли в сериале «Тьма». Нескромный портрет вечной буржуазии.
В новый век возьмут не всех. Туда не возьмут и героя Джона Клиза, который умрет во время секса под своей молодой подругой, а потом его усадят в инвалидное кресло с мертвецкой улыбкой наблюдать фейерверки. Кажется, так Полански сообщает нам, что новые времена его не устраивают. Но, строго говоря, этот «Отель „Гранд Будапешт“» для взрослых и очень пьяных снят в традициях национальной итальянской франшизы «Рождественские каникулы», на которой в свое время поработали Карло Ванцина, Энрико Олдони, Нери Паренти и другие знаменитые апеннинские режиссеры. Поэтому не стыдим Полански и не удивляемся Венецианскому фестивалю.
«Дворец» выйдет в российский прокат 23 ноября.
Дениса Виленкина