Закенселенное трио: мы посмотрели новые фильмы Люка Бессона, Вуди Аллена и Романа Полански

Дуглас (Калеб Ландри Джонс) потерял возможность ходить в результате семейного насилия. Его пьющий и безумный отец (Клеменс Шик) полыхал такой ненавистью к собственному сыну, за то что тот всегда любил собак больше, чем семью, что однажды запер его в клетке с псами, а затем выстрелил из ружья ( пуля оторвала мальчику палец и застряла в позвоночнике ). После Дуглас увлекся театральными представлениями из‑за неразделенной любви к актрисе Сальме (Грейс Пальма), а еще позже — полюбил наряжаться в платья и наносить макияж. Обо всем этом он рассказывает судебному психиатру (Джоджо Т.Гиббс), сидя в инвалидном кресле с размазанной помадой на губах и по-леджеровски облизываясь. Любовь Люка Бессона к клошарам и «приписнутым говнодавам» (цитата из песни «Патрули» русского рэпера Овсянкина. — Прим. ред.) всегда была неотъемлемой частью его творчества. Поэтому неудивительно, что в пантеоне режиссерских les misérables («отверженных») появился Дуглас, который до мурашек похож на киллершу Никиту при определенных ракурсах.