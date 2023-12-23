Инопланетяне, «Крики» и озерный призрак: любимые хорроры года Евгения Ткачева

Режиссер «Бомжа с дробовиком» Джейсон Айзенер снял свои грайндхаусные «Очень странные дела». Эта идущая чуть больше часа фантастическая страшилка про трех малолетних нердов и классную старшую сестру одного из них может претендовать на локальный культ — особенно учитывая то, что главные герои дают бой оккультным инопланетянам. Вообще «Детки против пришельцев» выглядят выигрышнее некоторых серий (а то и сезонов) «Stranger Things», а Айзенер говорит о том, что норма — понятие растяжимое. Главную героиню травят за то, что она любит рестлинг, а с детьми снимает любительские фильмы про противостояние рыцарей и динозавров. Но именно она в финале превращается в грозную валькирию с мечом наперевес, в то время как ее взрослые сверстники в ужасе бегут от пришельцев куда подальше, зажав рты. Мир стоит на гиках — не стоит об этом забывать.