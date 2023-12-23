Итоги-2023

Инопланетяне, «Крики» и озерный призрак: любимые хорроры года Евгения Ткачева

Евгений Ткачев
Сегодня в 16:00
Фото: Cinéfrance Studios
В этом году у топовых хоррормейкеров Джордана Пила, Роберта Эггерса и Алекса Гарленда не было новых фильмов, а Ари Астер со «Всеми страхами Бо» скорее разочаровал. Тем не менее, все равно вышло много крутых фильмов ужасов. Очевидно, что хоррор сейчас самый живой жанр в кинематографе. Евгений Ткачев — о самых впечатляющих страшилках года.

«Астрал. Ритуал Малум» («Malum»), реж. Энтони ДиБлази

Только заступившая на службу полицейская (Джессика Сула) вынуждена ночью дежурить одна в съезжающем участке, в то время как вокруг нее творится всякая чертовщина. Умный авторемейк «Последней смены» и одновременно лютый мэшап сразу двух шедевров Джона Карпентера: «Нападение на 13-й участок» и «Князь тьмы» (эта аналогия пришла в голову не только мне, но и критику Мэтту Золлеру Сайтцу). Поскольку режиссер Энтони ДиБлази — протеже Клайва Баркера, ближе к финалу фильм также превратится в реплику «Восставшего из ада». Культ низшего бога, клаустрофобическая атмосфера, синтезаторный саундтрек (вместо акустической гитары в «Последней смене») и кинокамера, выписывающая сложносочиненные пируэты. «Малум» — тот редкий ремейк, который оказывается круче оригинала. Картина здорово разжижает мозг, а в кинотеатре и вовсе, наверное, сносит крышу.

В российском прокате — с 15 февраля 2024 года.

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«Дети кукурузы» («Children of the Corn»), реж. Курт Виммер

Сразу же записанный в треш режиссерский камбэк Курта Виммера («Эквилибриум», «Ультрафиолет»), по сценарию которого в этом году еще вышли четвертые «Неудержимые». Да, это «плохое кино»Многоуровневное академическое понятие, включающее в себя целый спектр разных фильмов: «таких плохих, что даже хороших», «хороших-плохих» и «просто плохих»., но как раз-то, от которого можно получить удовольствие, — и вообще вы давно пересматривали оригинальных «Детей кукурузы»? Кажется, в этой многострадальной, выросшей из коротенького рассказа Стивена Кинга агрохоррор-франшизе вообще не было нормальных частей, а теперь есть. Уиммер снял неглупое кино про увядание одноэтажной Америки и том, как экономическая рецессия приводит к тому, что люди начинают сходить с ума, а дети молиться кукурузному монстру — Тому, кто обходит ряды.

Смотреть

на Okko, Premier, Wink и «Иви»

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«Детки против пришельцев» («Kids vs. Aliens»), реж. Джейсон Айзенер

Режиссер «Бомжа с дробовиком» Джейсон Айзенер снял свои грайндхаусные «Очень странные дела». Эта идущая чуть больше часа фантастическая страшилка про трех малолетних нердов и классную старшую сестру одного из них может претендовать на локальный культ — особенно учитывая то, что главные герои дают бой оккультным инопланетянам. Вообще «Детки против пришельцев» выглядят выигрышнее некоторых серий (а то и сезонов) «Stranger Things», а Айзенер говорит о том, что норма — понятие растяжимое. Главную героиню травят за то, что она любит рестлинг, а с детьми снимает любительские фильмы про противостояние рыцарей и динозавров. Но именно она в финале превращается в грозную валькирию с мечом наперевес, в то время как ее взрослые сверстники в ужасе бегут от пришельцев куда подальше, зажав рты. Мир стоит на гиках — не стоит об этом забывать.

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«Другие: Проклятие кукушки» («El Cuco»), реж. Мар Таргарона

Молодая семейная пара меняется домами с пожилой — с жуткими последствиями! Испанская хоррор-версия «Отпуска по обмену» (кинокритик Егор Москвитин остроумно предложил переименовать его в «Отпуск по Омену»), которая похожа не столько на прошлогодний нидерландско-датский хит «Не говори никому», сколько на плод дьявольского союза «Ребенка Розмари» и «Омена». Стоит предупредить, что фильм 70-летней режиссерки Мар Таргороны не чистый хоррор, а изящный мета-комментарий к нему. В анамнезе картины масса классических фильмов ужасов, вплоть до хичкоковского «Психо»: в ключевой момент постановщица вообще цитирует знаменитую сцену в душе. Но революционность ленты в том, что она идет дальше и в третьем, самом обескураживающем, акте демонстрирует такой шьямалановский сюжетный твист, что у вас гарантированно отвалится челюсть.

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«З/Л/О 85» («V/H/S/85»), реж. Дэвид Брукнер, Майк П.Нельсон, Джиджи Сол Герреро, Наташа Кермани и Скотт Дерриксон

В последнее время прославленный хоррор-альманах рассказывал все больше про девяностые («З/Л/О 94», «З/Л/О 99»), а в свежем выпуске решил нырнуть в восьмидесятые — эпоху расцвета жанра фильма ужасов. Снова получилось довольно круто. Особенно впечатлили новеллы про видеохудожницу-перформансистку, оказавшуюся в мире «Аркады» и «Газонокосильщика», а также сегмент про друзей, решивших отдохнуть на берегу озера, как в «Пятнице, 13-е» (большая, большая ошибка).

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«Каменный остров» («Enys Men»), реж. Марк Дженкин

Вторая и куда более радикальная режиссерская работа Марка Дженкина. Если в «Наживке», снятой на 16-мм пленку и рассказывающей про непростой моряцкий быт Корнуолла, был сюжет, то в «Каменном острове» он в обычном понимании отсутствует. Его можно сформулировать в одном предложении: в 1970-е женщина-биолог (Мэри Вудвайн) изучает редкие цветы на острове у корнуоллского побережья, но тут ее реальность начинает сбоить. Фильм состоит из повторяющихся ритуалов, на которых лежит печать вины. И это не столько «Маяк», сколько «Пикник у Висячей скалы» — эстетский хоррор про природу, растворяющую в себе все. Если синхронизироваться с ритмом картины, то можно получить от нее огромное удовольствие, равно как и от аудиовизуального оформления: пленочное зерно (Дженкин использовал кинокамеру 1930-х годов), ассоциативный монтаж, аналоговый звук.

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«Крик-6» («Scream VI»), реж. Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт

Переезд в Нью-Йорк пришелся франшизе, героям фильма и маньяку Гоустфейсу к лицу. Шестой «Крик» получился лучше пятого и четвертого, однако он все равно уступает оригинальной трилогии. А по задумке похож на восьмую часть «Пятницы, 13-е» — «Джейсон штурмует Манхэттен». Там, правда, половина действия происходила на корабле. Ждем от седьмой части нечто подобное.

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«Крик. Ночь перед Рождеством» («It’s a Wonderful Knife»), реж. Тайлер МакИнтайр

Тем временем в прокат вышел классный метамодернистский слешер Тайлера МакИнтайра («Убить за лайк»), который в русском локализованном переводе называется «Крик. Ночь перед Рождеством». Но Гоголь, как легко догадаться, тут ни при чем, ведь оригинальное название картины — «It’s a Wonderful Knife»«Этот замечательный нож» с английского.. Зрителям, смотревшим Фрэнка Капру, не надо объяснять, что это аллюзия на его «It’s a Wonderful Life»«Эта замечательная жизнь» с английского.. Поскольку МакИнтайр мыслит исключительно «высокими концептами»Хай-концептом, или «высоким концептом», в кино называют стратегию, благодаря которой фильм можно описать в одном предложении. , в этом фильме «Крик» встречает «Назад в будущее» (так же, как и в недавнем «Абсолютном убийце»). Это хоррор для тех, кто не любит хорроры: не столько кровавая, сколько нежная страшилка. По сюжету главная героиня (Джейн Уиддоп) оказывается в альтернативной реальности, сходится в смертельном поединке с серийным убийцей (Джастин Лонг) и находит себе лучшую подругу (Джесс МакЛеод).

В российском прокате — с 21 декабря.

«Мое животное» («My Animal»), реж. Жаклин Кастель

© Band With Pictures

Красивый канадский лоуфай-хоррор про пацанку Хезер (Бобби Сальвер Менуэс), которая любит рестлинг, хочет играть в хоккей, тяготится собственной гомосексуальностью и родовым проклятием (в полнолуние она превращается в оборотня). Но все меняется, когда она встречает фигуристку Джонни (Амандла Стенберг). Когда‑то уже был отличный канадский фильм ужасов «Оборотень» про девушку-вервольфа, однако режиссерка Жаклин Кастель решила, что настало время снять еще один. При этом художественным ориентиром для нее выступили не земляки Джон Фосетт и Дэвид Кроненберг, а американец Карпентер, которого она даже сняла в короткометражке «Кукловод» (ее можно было увидеть на ММКФ-2017). Важно отметить: «Мое животное» не слепое подражательство, а осмысленная работа с очаровательными актрисами, отличным (созданным под влиянием синти-попа, дарквейва и готик-рока) саундтреком и берущим за душу высказыванием: человеку нужен человек, даже если этот человек — наполовину волк.

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«Подходящая плоть» («Suitable Flesh»), реж. Джо Линч

Звезда «Твин Пикса» Хизер Грэм снова снялась у режиссера по фамилии Линч. Но не у Дэвида, а у его однофамильца Джо («Поворот не туда-2: Тупик», «Эксперимент „Офис“-2»), который объединился со сценаристом «Реаниматора» и «Извне» Дэвидом Паоли, чтобы снять лавкрафтианскийВ основе фильма лежит рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Тварь на пороге». секс-хоррор про то, как телом психиаторки завладевает древний демон. Несмотря на то что в картине в качестве пасхалки мелькает клиника Мискатоник (где свои страшные эксперименты ставил реаниматор Джеффри Комбс), а на экране появляется звезда уже упомянутых «Реаниматора» и «Извне» Барбара Крэмптон, «Подходящая плоть» меньше всего похожа на омерзительные боди-хорроры Стюарта Гордона и Брайана Юзны. Это олдскульный и страшно веселый фарс про обмен телами с прогрессивным, надо сказать, месседжем: тело девушки — это ее дело.

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«Потемнело» («The Blackening»), реж. Тим Стори

Комедийный черный хоррор, в который влюбляешься, уже глядя на его постерСлоган фильма «Мы не можем все умереть первыми» обыгрывает известный хоррор-троп, согласно которому темнокожие герои в фильмах ужасов умирают первыми. . Группа однокашников-афроамериканцев снимает загородный домик, чтобы хорошенько оттянуться, но кое у кого на них есть свои (зловещие) планы. Друзья находят в коттедже потайную игровую комнату, а в ней — расистскую настолку, в которую им теперь придется играть, иначе их всех убьют. В фильме много внутриамериканского юмора («Я голосовал за Трампа. Дважды!», «Никогда не думал, что буду так рад „белому спасителю“Расистский троп, описывающий ситуацию, когда в кино всех спасает белый человек. !»), но хватает и универсальных шуток. «Потемнело» так задорно высмеивает хоррор-тропы и расовые стереотипы, что под конец просто устаешь смеяться. Смотреть строго в оригинале — чтобы просто оценить как главные герои упоительно и на разные лады интонируют n-ворд.

«Соколиное озеро» («Falcon Lake»), реж. Шарлотта Ле Бон

Полнометражный режиссерский дебют канадской экс-модели Шарлотты Ле Бонн, показанный в прошлом году в каннской параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Пока лауреатка недавних Канн Жюстин Трие вдохновляется Бергманом, миллениалка Ле Бон — Спилбергом (в фильме, скажем, вспомнят «Инопланетянина»). Вообще «Соколиное озеро» — остроумный оммаж всей восьмидесятнической фантастике и хоррорам про подростков. Совсем отбитые олдфаги вспомнят австралийский сериал «Элли и Джулс» про дружбу мальчика и привидения девочки. Тут ситуация несколько иная, но в чем‑то похожая: подросток влюбляется в девушку постарше, в то время как над ними нависает тень озерного привидения. Это история про первую любовь и последние почести, которая в финале даже заходит на территорию медитативного шедевра «История призрака» Дэвида Лоури.

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«Страна сладостей» («Candy Land»), реж. Джон Суоб

Американская хоррор-версия «Чик» — с секс-работницами, дальнобойщиками, сектантами, маньяками, Уилльямом Болдуином в роли омерзительного шерифа и тотальной безнадегой, характерной для середины девяностых (действие происходит в 1996-м), когда казалось, что через четыре года наступит конец света. А он наступил двадцать лет спустя. Сейчас таким фильмом про серийную убийцу в овечьей шкуре трудно кого‑то удивить или всерьез напугать, но вайб в картине настолько родной, что от него просто невозможно не получить удовольствие. Сюда прихожу как домой.

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«Тебя никто не спасет» («No One Will Save You»), реж. Брайан Даффилд

Концептуальный сайфай-хоррор про девушку (Кейтлин Девер), противостоящую в своем особняке пришельцам: «Один дома» плюс «Вторжение похитителей тел». Лента примечательна по нескольким причинам. Во-первых, никому еще, кажется, не приходило в голову сделать из маленьких зеленых человечков маньяков. Во-вторых, у фильма спорный, я бы даже сказал противоречивый, месседж. Если голливудская фантастика 1950-х была решительно против «красной угрозы», то тут герои в финале оказываются (спойлер)практически в коммунистическом раю.. Кажется, не только Андрей Звягинцев читал гоббсовского «Левиафана».

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«Изгоняющий дьявола. Верующий» («The Exorcist: Believer»), реж. Дэвид Гордон Грин

В этом году не стало великого Уилльяма Фридкина, однако придуманная им хоррор-франшиза «Изгоняющий дьявола» живее всех живых. У самого «Экзорциста» вышел сиквел-ребут, Джулиус Эйвери снял вольный ремейк фридкинского шедевра («Экзорцист Ватикана» про отца Аморта, которому Фридкин, кстати, тоже посвятил отдельный док), а испанцы поставили своего сногсшибательного «Изгоняющего дьявола» — «Одержимых злом».

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Меньше всех с точки зрения паблисити (но не сборов) повезло ребуту Дэвида Гордона Грина, которого критики уже размазали за две последние части перезапущенного «Хэллоуина». На «Верующего» они накинулись с таким же остервенением, но, кажется, это тот самый случай, когда люди просто перенервничали. Какие‑то спорные решения режиссера могут вызывать вопросы, но в целом это абсолютно состоявшееся произведение со своим вайбом и мыслями. Уж точно не хуже предыдущих сиквелов «Экзорциста».

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