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Жизнь в розовом цвете: как «Барби» превратилась в главный мем этого года
Афиша Daily
Сегодня в 16:20
В российских кинотеатрах (правда, только на пиратских показах и иногда в
зацензурированном виде
) можно увидеть самый кассовый фильм 2023 года — «Барби» Греты Гервиг. Рассказываем, что нужно знать про этот поп-культурный феномен.
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