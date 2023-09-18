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Иконы

Жизнь в розовом цвете: как «Барби» превратилась в главный мем этого года

Афиша Daily
Сегодня в 16:20
В российских кинотеатрах (правда, только на пиратских показах и иногда в зацензурированном виде) можно увидеть самый кассовый фильм 2023 года — «Барби» Греты Гервиг. Рассказываем, что нужно знать про этот поп-культурный феномен.

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