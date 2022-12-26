Реклама
Кино для всей семьи

Новый «Чебурашка»: идеальное кино для восстановления ментального здоровья

Евгений Ткачев
Сегодня в 15:31
1 января в прокат выходит «Чебурашка» — главная отечественная новогодняя кинопремьера. Евгений Ткачев сходил на предпоказ этого страшно милого и доброго фильма, которому (крайне оптимистично) пророчат сборы в четыре миллиарда рублей.

На абсолютно оторванный от современных реалий, неназванный и сказочный российский город обрушивается дождь из апельсинов — хорошо хоть, не из лягушекНашествие жаб — одна из десяти казней египетских, которые, согласно библейскому сказанию, постигли население Египта в наказание за отказ фараона отпустить евреев из плена., как в «Магнолии». Вместе с апельсинами ураган приносит и неведомого ушастого зверька (голос Ольги Кузьминой), который не только обожает цитрусовые, но также отличается умом и сообразительностью. В результате курьезных событий этот ушастик находит приют у нелюдимого и несчастного садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш), отчаянно пытающегося восстановить отношения со своей взрослой дочерью Таней (Полина Максимова). У которой, несмотря на то что она владеет кондитерской лавкой, жизнь тоже не сахар. Сын Гриша (Илья Кондратенко) не разговаривает, а бизнес хочет отжать директриса шоколадной фабрики «Радость моя» — импозантная дама (Елена Яковлева), меняющая шляпы как перчатки. Она же хочет купить ушастика у Геннадия Петровича для своей капризной внучки Сонечки (Ева Смирнова). А получив в ответ решительное «нет!», переходит к крайним мерам.

© «Централ Партнершип»

Имя Чебурашки концептуально не звучит до самых финальных титров, как и имя Шапокляк, Той-кого-нельзя-называть (хотя ее все же вроде зовут Римма в силу отсутствия у студии прав на оригинальную героиню Эдуарда Успенского). Но в этом нет ничего удивительного: «Чебурашка» не только кино про людей с ментальными проблемами (Геннадия Петровича друзья называют крокодилом не потому, что он одевается во все зеленое), но еще история про кризис идентичности, поиски себя.

Подробности по теме
Явная жизнь домашних животных: лучшие звери в кино и сериалах

Весь фильм похожий на могвая Гизмо из «Гремлинов» ушастик пребывает в экзистенциальном тупике, пытается понять, кто он: смышленая белорусская овчарка, попузьянаПомесь попугая и обезьяны. или человек? Иными словами, задается тем же философским вопросом, что и репликанты в «Бегущем по лезвию». А чтобы связь с фантастическом шедевром Ридли Скотта стала совсем очевидна, помощник Риммы Ларион (Дмитрий Лысенков, играющий человека-крысу, явно списанного с Лариски) всюду оставляет оригами из оберток конфет, как охотник за головами Гафф в «Блейдраннере».

То, что режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «СуперБобровы») не только многостаночник, но и человек насмотренный, стало понятно еще по трилогии «Последний богатырь», но его свежий фильм это уже совсем какое‑то «постпост» и «метамета». Чебурашку находят не в ящике с апельсинами — его приносит ураган, совсем как Дороти-ЭллиВ сказке Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» главную героиню зовут Дороти, а ее пса — Тото. В отечественном ремейке Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» — Элли и Тотошка соответственно. или, точнее, даже как Тотошку. Все время поминаются «Три мушкетера»: роман Александра Дюма читает не только вечно замотанная продавщица мороженого (Софья Зайка), но и сердобольный дворник (Жаннат Керимбаев). А операция по спасению Чебурашки из лап Риммы носит кодовое название «Эквус Троянус» в честь троянского коня.

Подробности по теме
Самая полная история Годзиллы: 1954–2014

Есть ощущение, что большинство зрителей мультиплексов считают не все аллюзии, — ну что же, зато для них припасены гэги, много гэгов! Одних только уморительных сцен с Чебурашкой (иногда даже кажется, что он не живое существо, а галлюцинация, принявшая форму массового психоза) можно насобирать на 30-минутную среднеметражку. Король эпизода, конечно, Чебудзилла: момент, когда ушастик в воспаленном воображение хулигана превращается в Годзиллу.

© «Централ Партнершип»

Однако, несмотря на такое обилие шоустопперовИзначально шоустоппер — это музыкальный номер в мюзикле, однако сейчас шоустопперами называют все вставные номера в фильмах: скримеры в хоррорах, гэги в комедиях и т. д., фильм Дьяченко это не только комедия, но и настоящая семейная драма, строящаяся на библейском предательстве и прощении. Поэтому нет ничего странного в том, что в финале Чебурашка превращается в фигуру не только трагическую, но и мифологическую — практически в Христа, а Геннадий Петрович дважды за фильм примеряет на себя роль Иуды (а в молодости Гармаша убедительно играет Артем Быстров из «Дурака» и «Замерзших»). Подобно Иисусу, Чебурашка, или терапевтический зверь, как называет его друг Гены Валера (Федор Добронравов), пробуждает лучшее в людях: благодаря ему страдающий задержкой речевого развития Гриша снова начинает говорить, Римма-Шапокляк — исправляться, а отец находит общий язык с дочерью.

Подробности по теме
От «Армагеддона» до «2012»: насколько реалистичны фильмы про природные бедствия

Интересно, кстати, что «Чебурашка» уже вторая картина в предновогоднем прокате, дарящая утешение и рассказывающая про конфликт отцов и детей. Другая — фантастический фильм-катастрофа «Мира», в котором непутевый папаша-космонавт присматривает за оставшейся на Земле дочерью-подростком, а помогает ему в этом такой же легкообучаемый, как и ушастый зверек, искусственный интеллект. Обе ленты рисуют реальность, бесконечно далекую от нашей: в «Мире» Россия осваивает космос, а в «Чебурашке» — венцом сладкой, пряничной жизни героев становится фестиваль шоколада, проводимый, к слову, тоже не без участия космической ракеты. Фильм Дьяченко вообще изящно закругляется, заканчиваясь, по сути, тем, с чего и начался, — дождем, только теперь из конфет, а не апельсинов.

© «Централ Партнершип»

При этом единственный социальный комментарий, который позволяет себе «Чебурашка», — это то, что большой бизнес хочет сожрать малый (в «Мире» напасти героев вообще имеют внеземное происхождение — им угрожает метеоритный дождь). Но оно и понятно: эскапизм — родовая черта российского киномейнстрима, поэтому, пока мировые кинотеатры штурмует новый «Аватар» (самое актуальное кино момента, несмотря на свою 13-летнюю выдержку), российский кинопрокат сидит на апельсинах и надеется, что «Чебурашка» поможет не только дяде Гене, но и отечественным кинотеатрам. Хватит ли на это магии ушастого зверька, узнаем из сводок новогоднего бокс-офиса. А пока, думается, следующим логичным шагом для развития ушастой франшизы станет ориджин-сториИстория происхождения персонажа в комиксах и кино. про молодые годы Риммы-Шапокляк — по аналогии с диснеевской «Круэллой».

6
/10
Оценка
Евгения Ткачева
Подробнее на Афише
Подробности по теме
Модный приговор: разбираемся, какой получилась «Круэлла» у Disney
расскажите друзьям
люди
Иисус ХристосОльга КузьминаСергей ГармашПолина МаксимоваЕлена Яковлева
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»