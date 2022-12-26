Новый «Чебурашка»: идеальное кино для восстановления ментального здоровья

На абсолютно оторванный от современных реалий, неназванный и сказочный российский город обрушивается дождь из апельсинов — хорошо хоть, не из лягушекНашествие жаб — одна из десяти казней египетских, которые, согласно библейскому сказанию, постигли население Египта в наказание за отказ фараона отпустить евреев из плена., как в «Магнолии». Вместе с апельсинами ураган приносит и неведомого ушастого зверька (голос Ольги Кузьминой), который не только обожает цитрусовые, но также отличается умом и сообразительностью. В результате курьезных событий этот ушастик находит приют у нелюдимого и несчастного садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш), отчаянно пытающегося восстановить отношения со своей взрослой дочерью Таней (Полина Максимова). У которой, несмотря на то что она владеет кондитерской лавкой, жизнь тоже не сахар. Сын Гриша (Илья Кондратенко) не разговаривает, а бизнес хочет отжать директриса шоколадной фабрики «Радость моя» — импозантная дама (Елена Яковлева), меняющая шляпы как перчатки. Она же хочет купить ушастика у Геннадия Петровича для своей капризной внучки Сонечки (Ева Смирнова). А получив в ответ решительное «нет!», переходит к крайним мерам.
Имя Чебурашки концептуально не звучит до самых финальных титров, как и имя Шапокляк, Той-кого-нельзя-называть (хотя ее все же вроде зовут Римма в силу отсутствия у студии прав на оригинальную героиню Эдуарда Успенского). Но в этом нет ничего удивительного: «Чебурашка» не только кино про людей с ментальными проблемами (Геннадия Петровича друзья называют крокодилом не потому, что он одевается во все зеленое), но еще история про кризис идентичности, поиски себя.
Весь фильм похожий на могвая Гизмо из «Гремлинов» ушастик пребывает в экзистенциальном тупике, пытается понять, кто он: смышленая белорусская овчарка, попузьянаПомесь попугая и обезьяны. или человек? Иными словами, задается тем же философским вопросом, что и репликанты в «Бегущем по лезвию». А чтобы связь с фантастическом шедевром Ридли Скотта стала совсем очевидна, помощник Риммы Ларион (Дмитрий Лысенков, играющий человека-крысу, явно списанного с Лариски) всюду оставляет оригами из оберток конфет, как охотник за головами Гафф в «Блейдраннере».
То, что режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «СуперБобровы») не только многостаночник, но и человек насмотренный, стало понятно еще по трилогии «Последний богатырь», но его свежий фильм это уже совсем какое‑то «постпост» и «метамета». Чебурашку находят не в ящике с апельсинами — его приносит ураган, совсем как Дороти-ЭллиВ сказке Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» главную героиню зовут Дороти, а ее пса — Тото. В отечественном ремейке Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» — Элли и Тотошка соответственно. или, точнее, даже как Тотошку. Все время поминаются «Три мушкетера»: роман Александра Дюма читает не только вечно замотанная продавщица мороженого (Софья Зайка), но и сердобольный дворник (Жаннат Керимбаев). А операция по спасению Чебурашки из лап Риммы носит кодовое название «Эквус Троянус» в честь троянского коня.
Есть ощущение, что большинство зрителей мультиплексов считают не все аллюзии, — ну что же, зато для них припасены гэги, много гэгов! Одних только уморительных сцен с Чебурашкой (иногда даже кажется, что он не живое существо, а галлюцинация, принявшая форму массового психоза) можно насобирать на 30-минутную среднеметражку. Король эпизода, конечно, Чебудзилла: момент, когда ушастик в воспаленном воображение хулигана превращается в Годзиллу.
Однако, несмотря на такое обилие шоустопперовИзначально шоустоппер — это музыкальный номер в мюзикле, однако сейчас шоустопперами называют все вставные номера в фильмах: скримеры в хоррорах, гэги в комедиях и т. д., фильм Дьяченко это не только комедия, но и настоящая семейная драма, строящаяся на библейском предательстве и прощении. Поэтому нет ничего странного в том, что в финале Чебурашка превращается в фигуру не только трагическую, но и мифологическую — практически в Христа, а Геннадий Петрович дважды за фильм примеряет на себя роль Иуды (а в молодости Гармаша убедительно играет Артем Быстров из «Дурака» и «Замерзших»). Подобно Иисусу, Чебурашка, или терапевтический зверь, как называет его друг Гены Валера (Федор Добронравов), пробуждает лучшее в людях: благодаря ему страдающий задержкой речевого развития Гриша снова начинает говорить, Римма-Шапокляк — исправляться, а отец находит общий язык с дочерью.
Интересно, кстати, что «Чебурашка» уже вторая картина в предновогоднем прокате, дарящая утешение и рассказывающая про конфликт отцов и детей. Другая — фантастический фильм-катастрофа «Мира», в котором непутевый папаша-космонавт присматривает за оставшейся на Земле дочерью-подростком, а помогает ему в этом такой же легкообучаемый, как и ушастый зверек, искусственный интеллект. Обе ленты рисуют реальность, бесконечно далекую от нашей: в «Мире» Россия осваивает космос, а в «Чебурашке» — венцом сладкой, пряничной жизни героев становится фестиваль шоколада, проводимый, к слову, тоже не без участия космической ракеты. Фильм Дьяченко вообще изящно закругляется, заканчиваясь, по сути, тем, с чего и начался, — дождем, только теперь из конфет, а не апельсинов.
При этом единственный социальный комментарий, который позволяет себе «Чебурашка», — это то, что большой бизнес хочет сожрать малый (в «Мире» напасти героев вообще имеют внеземное происхождение — им угрожает метеоритный дождь). Но оно и понятно: эскапизм — родовая черта российского киномейнстрима, поэтому, пока мировые кинотеатры штурмует новый «Аватар» (самое актуальное кино момента, несмотря на свою 13-летнюю выдержку), российский кинопрокат сидит на апельсинах и надеется, что «Чебурашка» поможет не только дяде Гене, но и отечественным кинотеатрам. Хватит ли на это магии ушастого зверька, узнаем из сводок новогоднего бокс-офиса. А пока, думается, следующим логичным шагом для развития ушастой франшизы станет ориджин-сториИстория происхождения персонажа в комиксах и кино. про молодые годы Риммы-Шапокляк — по аналогии с диснеевской «Круэллой».
Евгения Ткачева