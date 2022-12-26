Новый «Чебурашка»: идеальное кино для восстановления ментального здоровья

На абсолютно оторванный от современных реалий, неназванный и сказочный российский город обрушивается дождь из апельсинов — хорошо хоть, не из лягушекНашествие жаб — одна из десяти казней египетских, которые, согласно библейскому сказанию, постигли население Египта в наказание за отказ фараона отпустить евреев из плена., как в «Магнолии». Вместе с апельсинами ураган приносит и неведомого ушастого зверька (голос Ольги Кузьминой), который не только обожает цитрусовые, но также отличается умом и сообразительностью. В результате курьезных событий этот ушастик находит приют у нелюдимого и несчастного садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш), отчаянно пытающегося восстановить отношения со своей взрослой дочерью Таней (Полина Максимова). У которой, несмотря на то что она владеет кондитерской лавкой, жизнь тоже не сахар. Сын Гриша (Илья Кондратенко) не разговаривает, а бизнес хочет отжать директриса шоколадной фабрики «Радость моя» — импозантная дама (Елена Яковлева), меняющая шляпы как перчатки. Она же хочет купить ушастика у Геннадия Петровича для своей капризной внучки Сонечки (Ева Смирнова). А получив в ответ решительное «нет!», переходит к крайним мерам.