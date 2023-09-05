А24 против Netflix: какими получились «Присцилла» Софии Копполы и «Маэстро» Брэдли Купера?

Главный пойнт фильма Софии Копполы в том, что она намерено сбивает с Элвиса всю спесь и бриолин. Показывает Пресли и Присциллу как обычную дисфункциональную американскую семью середины XX века. О том, что перед нами Элвис, напоминают всего несколько деталей: все вокруг сходят с ума по Пресли, Джейкоб Элорди имеет относительное сходство с королем рок-н-ролла (для актера, играющего Элвиса, у него тонковаты черты лица, а в очках он и вовсе напоминает уставшего Кларка Кента, которого все-таки не сыграет в грядущем «Супермене») и еще то, что ближе к финалу певец появляется в одном из своих узнаваемых аутфитов. Ну и ладно! Ведь у нас уже есть трушный Элвис Остина Батлера, а Коппола до того не была замечена в живом интересе к конкурсу двойников (вспомним хотя бы Кирстен Данст, исполнившую у нее роль Марии-Антуанетты в кедах).