11 новых фильмов на вечер: нуар с Тимберлейком, боевик с Лундгреном и рождественское кино

Вот и «Кибер» рассказывает ровно про две вещи: что человек может и чего он не может. А невероятно крутым этот фильм делает не история и персонажи, а режиссерский стиль. Манн всегда тяготел к гиперреализму, а, открыв для себя возможности цифровой камеры, стал постдокументальным импрессионистом. Он общается со зрителями через образы, то есть на языке чистого кино. И все еще реалистичнее всех снимает перестрелки. К слову, в «Кибере» не так уж много экшена. Но тот, что есть, вы запомните надолго. Например, я каждый раз вздрагиваю при взрыве машины. И каждый раз переживаю за героев во время перестрелок, хотя прекрасно знаю, чем все закончится. А вооружить в финале Хемсворта отверткой — оружием сисадмина — стоит признать, было гениальным решением!