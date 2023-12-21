10 лучших фильмов 2023 года: выбор Никиты Лаврецкого

В нулевые было принято сетовать, что соль кинодвижения мамблкорщиков (или, в переводе, Романа Волобуева, «бормотологов») в том, чтобы снимать DIY-кино на бытовые приборы про себя любимых за неимением более интересных людей. Более благосклонные критики обвиняли этих же режиссеров не в нарциссизме, а в натурализме — дескать, соль безбюджетного кино в изображении реальности без прикрас и драматургических условностей. В 2023 году стало окончательно ясно, что все современники (да и сами режиссеры-мамблкорщики) были неправы в своих оценках. Суть этого движения, как и любых «новых волн» до них заключалась в свободе — в свободе снимать без оглядки за плечо на кого‑либо и привилегии искать новые идеи за пределами номенклатурно-индустриальной тюрьмы. Ныне круг завершен: «Барби» мамблкорщицы Греты Гервиг разорвала прокат, мамблкорщики Сэфди сами снимаются у Нолана и снимают Адама Сэндлера в новой классике, а бормотологи калибром поменьше (Дэвида Лоуэри, Адам Уингард) просто снимают рядовые голливудские блокбастеры (про Годзиллу, про Питера Пена).