Хитмен, глэмпинг, Камбербатч: топ-7 фильмов, которые мы посмотрели на фестивале в Торонто

«Наемный убийца» («Hit Man»), реж. Ричард Линклейтер
Приз зрительских симпатий вполне мог получить и фильм «Наемный убийца» Ричарда Линклейтера («Отрочество», трилогия «Перед…»). Этой картине аплодировали даже на обычно бесстрастных показах для индустрии и прессы, ну и вообще похоже, что Линклейтер впервые со времен «Школы рока» снял кино с внушительным мейнстримным потенциалом.
Режиссер объединил усилия со своим новым фаворитом Гленом Пауэллом (уже играл у Линклейтера в «Каждому свое»). Он тут и соавтор основанного на реальной истории сценария, и исполнитель титульной роли. Название фильма обманчиво: это не «Убийца» Финчера и не «Хитмен. Последнее дело» Майкла Китона (также показанный в Торонто), а скорее что‑то вроде Содерберга образца «Вне поле зрения»: в душе «Наемный убийца» — совершеннейший ромком.
Пауэлл играет Гари Джонсона — университетского преподавателя философии, который в свободное от основной работы время помогает полиции Нового Орлеана, убедительно притворяясь наемным убийцей. Репутация Гари дает осечку, когда вместо того, чтобы инкриминировать очередную заказчицу (Адриа Архона из «Андора»), он предлагает ей альтернативный выход из ситуации. Тут и начинается самое интересное.
Пауэлл и Архона — главные откровения фильма: оба актера на виду с середины 2010-х, но здесь они уверенно метят в звезды. Особенно Пауэлл, щеголяющий магнетизмом Тома Круза, с которым он снимался в прошлогоднем сиквеле «Топ Гана». Их экранная химия вкупе с легкой режиссерской рукой и крепким, задающимся правильными вопросами сценарием умудряются порядочно освежить сразу два заветренных жанра: романтической комедии и производственной драмы о наемниках, которую Линклейтер с ходу трактует как полное увлекательных возможностей фэнтези.
«Наемный убийца» выйдет в российский прокат в январе 2024 года.
«Дурные деньги» («Dumb Money»), реж. Крэйг Гиллеспи
Симпатичную альтернативу хваленой «Игре на понижение» предложил режиссер «Тони против всех» и «Круэллы», в рекордные сроки поставивший драматизацию истории из новостных сводок двухлетней давности.
История следующая: несколько мелких инвесторов во главе с нердом-кошатником (Пол Дано) изрядно озадачивают Уолл-стрит, поверив в будущее сети геймерских магазинов GameStop и объявив войну могущественным хедж-фондам. Гиллеспи также взял на роли несколько звездных артистов из своего сериала «Пэм и Томми» (Сет Роген, Себастьян Стэн, Ник Офферман) и угадал с кастингом других ролей (Пит Дэвидсон, Америка Феррера). Но, кажется, он немного переоценивает важность собственного месседжа. Впрочем, в зрелищности этому наезду на мировой капитализм — не то «Социальной сети» на стероидах, не то экранизации чьего-то тикток-фида — не откажешь: пулеметный монтаж финчеровского фаворита Кирка Бакстера узнается за версту.
«Дурные деньги» выйдут в российский прокат 5 октября.
«Зла не существует» («Aku wa sonzai shinai»), реж. Рюсукэ Хамагути
Фильм, оставшийся в тени более громких премьер из Венеции. Вызывающе неспешная драма, конечно, не чета предыдущему фильму Хамагути — на равных беседовавшему с Чеховым и Мураками и договорившемуся до «Оскара» колоссу, каким был «Сядь за руль моей машины». Но и тут есть свои моменты: от роскошной музыки Эико Исибаси, с которой в свое время началась идея фильма, до приводящей в замешательство концовки. К основному сюжету — деревню неподалеку от Токио хотят превратить в территорию для глэмпингаТак называемый «гламурный кемпинг», сочетающий в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе., к явному недовольству местных жителей — прилагается серия завораживающих сцен вроде колки дров или набирания воды из родника, напоминающих, почему медитативные часы с Хамагути всегда проносятся на одном дыхании.
«Одиночество» («Einvera»), реж. Нинна Пальмадоттир
Типичная исландская трагикомедия, режиссерский дебют, обходящийся прожиточным минимумом художественных средств: даже природные красоты этой страны тут только в самом начале и конце. «Одиночество» — история немолодого фермера, вынужденного оставить любимых лошадей и уехать из родной глуши в город, потому что его старый дом встал на пути правительственных планов. Адаптация к городской жизни у фермера идет приблизительно так, как можно ждать от человека, которого ставят в тупик слова вроде «пицца» или «телевизор», и даже единственное содержательное знакомство — с разносящим газеты соседским мальчиком — не обходится без сложностей. Сдержанное, деликатное кино об открытиях, недоразумениях и да, одиночествах.
«Оставленные» («The Holdovers»), реж. Александр Пейн
Занявшая в зрительском голосовании второе место трагикомедия Александра Пейна — отличная ставка для оскаровских прогнозов: вернувшись в форму, любимец Киноакадемии имеет все основания рассчитывать еще на пару номинаций.
«Оставленные» — его реюнион со звездой «На обочине» Полом Джаматти, который играет вредного учителя в пансионе для мальчиков. В учебном заведении всегда хватает адресатов его праведного гнева — детей богатых родителей, привыкших рассчитывать на хорошие оценки за финансовую помощь школе. На премьере «Оставленных» в Торонто Пейн пошутил, что «и так провел всю карьеру, снимая кино в стиле 1970-х, но в этот раз зашел еще дальше». И правда: действие этого фильма происходит буквально в эпоху Никсона, поэтому те школьники, у чьих родителей нет денег на колледж, воюют во Вьетнаме, а герой Джаматти, раздавая контрольные, насвистывает «Полет валькирий».
Джаматти ожидаемо хорош, а зачастую обходящаяся одними междометиями Давайн Джой Рэндолф («Убийства в одном здании») внезапно крадет каждую сцену со своим участием. Рождественский антураж фильма и вовсе заставляет заподозрить в нем будущую сезонную классику.
«Всемирный потоп» («The End We Start From»), реж. Махалия Бело
Еще один широкоэкранный дебют — англичанки, до этого снявшей пару мини-сериалов для BBC. Теперь Махалия Бело взялась за адаптацию романа о выживании в условиях экологического кризиса — не объясняемого в подробностях, но узнаваемого по новостям последних лет. Джоди Комер («Убивая Еву», «Последняя дуэль») играет женщину с новорожденным ребенком в Великобритании, сильно похожей на Америку из «Дороги» Кормака МакКарти, — с поправкой на то, что это нечто вроде приквела: тотальный коллапс цивилизации происходит у нас на глазах. В эпизодических ролях снялись такие звезды, как Марк Стронг и Бенедикт Камбербатч, но принадлежит фильм все равно Комер. Как и Эмили Блант в «Тихом месте», она доказывает: первые недели материнства в апокалиптических декорациях — гарантия того, что в ужас происходящего верится без сюжетных излишеств и драматических натяжек.
«Всемирный потоп» выйдет в российский прокат 22 февраля 2024 года.
«Его три дочери» («His Three Daughters»), реж. Азазель Джейкобс
Наряду с еще двумя сотнями фильмов, в программе Торонто-2023 соседствовали сразу две семейные драмы в поджанре «три сестры». Но если на режиссерском дебюте Кристин Скотт Томас, отчасти автобиографической «Северной звезде» со Скарлетт Йоханссон, Сиенной Миллер и Эмили Бичем, пресса вдохновенно оттопталась, то новый фильм Азазеля Джейкобса («Уйти не прощаясь») оказался хитом.
Кэти (Кэрри Кун), Кристина (Элизабет Олсен) и Рейчел (Наташа Лионн) собираются в одном доме, чтобы найти общий язык в преддверии смерти отца, но ничего путного из этого не выходит. Одна всеми руководит, другая, как замечает герой второго плана, «не с этой планеты», а третьей хочется, чтобы ее просто оставили в покое. Все три актрисы превосходны, а сценарий Джейкобса достаточно оригинален, чтобы не показаться нарезкой хайлайтов Бергмана и Вуди Аллена.