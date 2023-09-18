Хитмен, глэмпинг, Камбербатч: топ-7 фильмов, которые мы посмотрели на фестивале в Торонто

Еще один широкоэкранный дебют — англичанки, до этого снявшей пару мини-сериалов для BBC. Теперь Махалия Бело взялась за адаптацию романа о выживании в условиях экологического кризиса — не объясняемого в подробностях, но узнаваемого по новостям последних лет. Джоди Комер («Убивая Еву», «Последняя дуэль») играет женщину с новорожденным ребенком в Великобритании, сильно похожей на Америку из «Дороги» Кормака МакКарти, — с поправкой на то, что это нечто вроде приквела: тотальный коллапс цивилизации происходит у нас на глазах. В эпизодических ролях снялись такие звезды, как Марк Стронг и Бенедикт Камбербатч , но принадлежит фильм все равно Комер. Как и Эмили Блант в «Тихом месте», она доказывает: первые недели материнства в апокалиптических декорациях — гарантия того, что в ужас происходящего верится без сюжетных излишеств и драматических натяжек.