Новый майндфак от автора «Вечного сияния чистого разума» и другая дичь на питерском фесте

Премьера «Кошек-мышек»В оригинале фильм называется Cat Person, то есть «Кошатник», так как Роберт утверждает, что у него есть два кота, но это не точно. состоялась в январе этого года на кинофестивале «Сандэнс», а совсем недавно его показали в Москве на «Хоррор Фесте», где он получил главный приз. Однако стоит предупредить, что это, как и недавняя «Свежатинка», так себе хоррор. Это черная комедия, а еще сатира, но какая‑то страшно беззубая. Синефил такая легкая мишень для троллинга (да, Роберт без ума от Харрисона Форда, но делает ли это из киномана маньяка?), подружка Марго такая карикатурная феминистка, а сама Марго такая неврастеничка, что герои довольно быстро начинают бесить. Общая затея режиссерки Сюзанны Фогель понятна: снять постмитушную романтическую комедию, в которой все было бы не так однозначно. Однако финальный сюжетный твист вызывает не изумление, а раздражение — он ничего не переворачивает с ног на голову, а только подчеркивает тот факт, что главные герои ведут себя как идиоты . Если уж снимать неконвенциональный ромком и кино про войну полов, то как Закари Уигон в «Стоп-слово», где острые углы не обходят, о них разбивают головы.