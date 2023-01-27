Этот хоррор — уже третья за последние годы австралийская история на «Сандэнсе» о материнстве как о травме после «Бабадука» и «Реликвии». Впечатлительный Netflix, не дожидаясь премьеры, купил права на фильм по всему миру — а в России картину покажут мастера ужасов из прокатной компании «Экспонента». Но кроме блистательных актерских работ и невыносимого контраста между умиротворенной природой и человеческим ужасом, в этой истории зрителя ничего толком не держит. Тайна Элис становится очевидной чересчур быстро. Маленькая Лили Латорре играет свою роль чутко — но сценарий все равно не позволяет ей выделиться среди когорты других бледных девочек, в которых что‑то вселилось. Но, если отнестись к фильму как к психологической драме и попытаться представить себя на месте любой из трех женщин, это кино расцветает. Вопрос лишь в том, захочет ли зритель так вкладываться в страшилку.