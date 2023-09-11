8 лучших фильмов Венецианского кинофестиваля 2023 года: выбор Дениса Виленкина

«Hors Saison» можно перевести не только как «Вне сезона», но и как «Мертвый сезон» — понятие, которое связывает плохую погоду с низким турпотоком. Именно в это время Матье угодил на пустой и холодный пляж, чтобы нежиться в меланхолии, спасовав перед пьесой и сезоном театральным. И если «Дворец» Поланского, как мы писали, рассказывает о замкнутом времени, то картина Бризе — об упущенном, оставленном в десятках ненужных диалогов, бессмысленных поступках, хаотичном листании смартфона. Выдающиеся актерские работы Альбы Рорвахер и Гийома Кане напоминают о ролях Эмманюэль Ривы и Эйдзи Окады в «Хиросима, любовь моя» Алена Рене. А идея вечного возвращения к прошлому, чувствам, которые то ли были, то ли нет, обращает нас к другому фильму Рене: «В прошлом году в Мариенбаде». Стефан Бризе снял свой лучший фильм, шедевр, которые появляются так редко, быть может, раз в пять лет. И обычно всегда проходят вне сезона, мимо всех наград.