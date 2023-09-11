8 лучших фильмов Венецианского кинофестиваля 2023 года: выбор Дениса Виленкина

«Вне сезона» («Hors Saison»), реж. Стефан Бризе
Где‑то в Нормандии одиноко возвышается талассо-отельГостиница у моря.. Матье (Гийом Кане), известный киноактер, приезжает сюда с распечатанной пьесой, чтобы подготовиться к первой в жизни театральной роли и немного собраться с мыслями. Круговорот спа-программ не вызывает у него никаких эмоций, кроме томления, скуки и даже слез, потому что это так по-томасманновски — потерять себя в горном санатории. Через несколько дней во время одной из процедур Матье пересекается с Элис (Альба Рорвахер), педагогом по фортепиано, с которой они были вместе 15 лет назад и плохо расстались.
Стефан Бризе — французский автор с внушительной фильмографией, которого принято обзывать гонцом остросоциального кино («Закон рынка», «На войне»), на самом деле начинал с маленьких лирических картин («Синева городов», «Я здесь не для того, чтобы меня любили»). С лентой «Вне сезона» он возвращается к кинематографу болезненных чувств. Развивает паттерны одной из своих предыдущих работ «Мадемуазель Шамбон», в которой Сандрин Киберлен тоже играла учительницу музыки, страдавшую от сложной влюбленности.
«Hors Saison» можно перевести не только как «Вне сезона», но и как «Мертвый сезон» — понятие, которое связывает плохую погоду с низким турпотоком. Именно в это время Матье угодил на пустой и холодный пляж, чтобы нежиться в меланхолии, спасовав перед пьесой и сезоном театральным. И если «Дворец» Поланского, как мы писали, рассказывает о замкнутом времени, то картина Бризе — об упущенном, оставленном в десятках ненужных диалогов, бессмысленных поступках, хаотичном листании смартфона. Выдающиеся актерские работы Альбы Рорвахер и Гийома Кане напоминают о ролях Эмманюэль Ривы и Эйдзи Окады в «Хиросима, любовь моя» Алена Рене. А идея вечного возвращения к прошлому, чувствам, которые то ли были, то ли нет, обращает нас к другому фильму Рене: «В прошлом году в Мариенбаде». Стефан Бризе снял свой лучший фильм, шедевр, которые появляются так редко, быть может, раз в пять лет. И обычно всегда проходят вне сезона, мимо всех наград.
«Предчувствие» («La Bête»), реж. Бертран Бонелло
Габриэль (Леа Сейду) и Луи (Джордж МакКей) виделись много раз, при разных обстоятельствах и в разных жизнях. В 2044 году Габриэль решается на процедуру ментальной гигиены и ложится в целительную жижу, чтобы почистить свое подсознание. К сожалению, она не понимает, что попытки вытеснить ИдОно (иногда Ид) — в психоанализе одна из структур, описанных Зигмундом Фрейдом. Представляет собой бессознательную часть психики, совокупность инстинктивных влечений. заведомо обречены на провал.
Вольное переосмысление новеллы Генри Джеймса «Зверь в чаще» — наглядный пример почти идеального (как у Лантимоса и Грея) симбиоза прозы и режиссуры. Готическое произведение у Бертрана Бонелло превращается в постмодернистское. «Зверь», для российского проката удачно названный «Предчувствием», подхватывает успешно начатую в «Коме» аудиовизуальную аналитическую работу по изучению кошмаров и навязчивых идей. Зверь всегда за спиной. Он то ли видение, то ли предчувствие. То ли прошлое, то ли будущее. Фильм Бонелло занимает почетное место между «Экзистенцией» и «Альфавилем».
«Предчувствие» выйдет в российский прокат 9 ноября.
«Бедные-несчастные («Poor Things»), реж. Йоргос Лантимос
Лондон конца XIX века. Угрюмый с виду человек с наспех перешитым лицом, доктор Годвин Бакстер (Уиллем Дефо) находит прибившееся к берегу реки тело прекрасной, словно кукла Барби, беременной девушки (Эмма Стоун). Добродетель Годвина оказывается сомнительной во всех отношениях: утопленницу он решает, подобно доктору Франкештейну, воскресить с помощью пересадки мозга ее же нерожденного ребенка. Эксперимент проходит успешно: она оживает, но в ее теле поселяется новая личность, Белла Бакстер — гомункул духа, мировоззрений и чувств.
«Бедные-несчастные» — роман Аласдера Грея, шотландского писателя и художника, пример постмодернистской литературы девяностых, заслуженно пользующейся популярностью. Йоргос Лантимос («Лобстер», «Убийство священного оленя») со своим постоянным соавтором, сценаристом Тони Макнамарой (вместе они делали «Фаворитку»), перенесли действие из Шотландии в Англию, убрали повествование от первого лица, а готику Грея заменили эстетикой стимпанка. Хочется отметить, как же здорово, что грек нашел своего писателя. Слова Грея идеально ложатся на интонации персонажей Лантимоса, а причудливый мир удивителен настолько, насколько принято у этого режиссера: нет магии, зато есть фантастические твари!
«Память» («Memory»), реж. Мишель Франко
Сильвия (Джессика Честейн) не очень весело проводит время на встрече выпускников, куда пришла за компанию. Там к ней подсаживается бородатый и хмурый Сол (Питер Сарсгаард) и молча сверлит взглядом. Женщина чувствует себя некомфортно и уходит. Тогда Сол преследует ее в метро и остается ночевать под ее окнами. На следующий день выяснится, что у Сола диагностирована деменция, и опасности для Сильвии он не представляет. Однако для нее это уже не столь важно, поскольку в ее памяти есть то, что она как раз предпочла бы забыть.
Мишель Франко («После Люсии», «Новый порядок») в этот раз неожиданно для себя и для всех рассказывает о свойствах любви. Только, в отличие от Стефана Бризе, не о разрушительных, а о целебных. В остальном автор не изменяет своему чутью и методу. К примеру, в смол-токе перед важным событием герой Сарсгаарда рассказывает о своей жене, а через несколько сцен героиня Честейн замечает: «Ой, а о жене ты не рассказывал!» Вроде бы жутко простой ход, но как же Франко точен в воспроизведении реальных ситуаций — в данном случае связанных с краткосрочной памятью.
От фильма исходит зубодробительный авторский апломб, которой может как бесить, так и притягивать. Все твисты работают, а главный сюжетный поворот кроется в отсутствии сюжетного поворота. И, кстати, точно как и Бризе, Франко вновь обращается к профессии, к которой питает слабость. Джессика Честейн вслед за Тимом Ротом в «Хронике» играет adult day care (социальную работницу), страдающую от одиночества. А в нагрузку ей режиссер выписывает отличного Сарсгаарда, заслуженно получившего кубок «Вольпи» за роль человека, который забывает все на свете, но точно помнит, что такое любить. Вы не узнаете Мишеля? Мы тоже.
«Память» выйдет в российский прокат в следующем году.
«Вот как ребенок становится поэтом», («This is How a Child Becomes a Poet»), реж. Селин Сьямма
Рим, тихий и намоленный. Таким он умеет быть, если к нему прислушаться. Француженка Селин Сьямма («Портрет девушки в огне») пришла проститься с квартирой итальянской поэтессы Патриции Кавалли, которой она дорожит и восхищается. Через детали, пространства, композиции Сьямма ищет подсказки («Что вдохновляло Патрицию?») и находит. Фото Ким Новак. Именно хлопающая в танце Новак из фильма «Пикник» вдохновила Кавалли на первое стихотворение, написанное в пятом классе. Именно хлопки Ким становятся ритмическим решением фильма Селин. Именно так ребенок становится поэтом. Киноэссе немногим больше 15 минут, акт образной нежности, первый монтажный и операторский опыт Сьяммы. Крошечное волшебство.
«Голливудгейт» («Hollywoodgate»), реж. Ибрагим Нашат
Конец августа 2021 года. «Талибан»* окончательно захватил власть в Афганистане, который покинули войска США. Страна напоминает огромный милитаристский лагерь, брошенный не то перед баллистической атакой, не то перед извержением вулкана. Кабул переполнен горами оружия, сломанными спутниками и полностью укомплектованными базами, несколько десятилетий служившими американской армии. Но в один миг все переворачивается. Именно этот миг и старается запечатлеть египетский режиссер-дебютант Ибрагим Нашат. Впрочем, «Голливудгейт» оказывается не просто документом переломного времени, но и исследованием влияния американской поп-культуры на людей, в чей культурный код давно встроились глубоко презираемые ими ценности.
Это, конечно, зрелище для таких философов, как Бодрийяр и Жижек. Талибы чувствуют себя героями боевиков, встретившимися с вертолетами и автоматами врага, мародерствуют в спортзале и даже со смешками пробуют себя в беге на дорожке в оставленном тренажерном зале. Наконец, мы видим игрушечного Дэдпула у кого‑то из членов «Талибана»* на передней панели автомобиля. Одна реальность поглощает другую. Неслучайно «Голливудгейт», кодовое название огромной базы, на которой происходят события фильма, открывает для воинствующего населения Афганистана портал в другой мир, состоящий из спецэффектов, суперспособностей и бессметных бюджетов. Но помимо смысловых и социально-антропологических ребусов, этот фильм предлагает еще и напряженный триллер, в котором проводник-режиссер, по началу не вызывающий подозрений, все больше настораживает своих героев. Ждем картину на «Оскаре» в категории «Лучший документальный фильм».
* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.
«Убийца» («The Killer»), реж. Дэвид Финчер
Безымянный ассасин (Майкл Фассбендер) педантично готовится выполнить заказ в Париже, но пуля попадает в другого человека. Потерпевший фиаско киллер вынужден быстро заметать следы. Он возвращается домой, где находит свою (тоже безымянную) девушку в состоянии, требующем госпитализации. А значит, теперь точно нельзя промахнуться. Иначе говоря, Дэвид Финчер снял кино о мести про чувака, допустившего осечку и начавшего мочить людей, чтобы доказать себе, что у него все еще стоит.
«Aggro Dr1ft», реж. Хармони Корин
Перед нами лысеющий сутулый мужчина (Жорди Молья), похожий на Лестера из игры GTA V, только сильно схуднувший и вставший с инвалидного кресла. По его словам, он solid assassin«Надежный убийца» в переводе с английского. и вообще лучший киллер на свете. У него есть цели, которые нужно поразить, друг (рэпер Трэвис Скотт), любящая тверкать жена, сын и дочь. А еще его окружают разные демоны, с которыми он борется. Один из них, самый страшный, — змей-искуситель: то ли воплощенное эго, то ли принципиальный враг, то ли вообще сам сатана. Персонажи вымышлены, совпадения случайны, а событийный ряд и визионерский эйсидкорЖанр в электронной музыке, происходящий от кислотного техно. постоянно проверяют зрительскую психику на прочность, потому что фильм снят на инфракрасные камеры.