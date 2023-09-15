Подобно книге, аниме Миядзаки ставит не будничные, а экзистенциальные вопросы, начиная с титульного: «Как жить?» Происходящее в «Мальчике и птице» можно интерпретировать по-разному, но выбор, который стоит перед его героем, — играть в бога в сказочном мире или иметь дело с суровой реальностью — выглядит наименее двусмысленным. Все главные картины Миядзаки возвращают нас к одной и той же мысли: чтобы исправить несовершенный мир, нужно попытаться его понять. И хотя, на первый взгляд, «Мальчик и птица» не кажется одним из таких фильмов, поклонники режиссера настаивают на том, что лента заслуживает нескольких просмотров. А там, если повезет, и еще одна подоспеет.