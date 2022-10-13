Первые погибшие среди мобилизованных, слоган «Нет вобле!» и другие новости дня

В Челябинской области сообщили о пяти погибших в зоне СВО гражданах, призванных в ходе частичной мобилизации. Власти обещали их родственникам в ускоренном порядке передать по 1 млн рублей.

Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая осуждает референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ее поддержали 143 страны, против выступили лишь четыре.

Российские сенаторы разработали законопроект, допускающий освобождение от наказания заключенных, которые проявили героизм в боевых действиях. Послабления не распространяются на осужденных за нарушения правил проведения митингов и дискредитацию армии.

В Белгороде жилой многоэтажный дом пострадал после обстрела и работы системы ПВО. По словам очевидцев, в здание попала ракета или ее часть.

Минпросвещения обсудит изменения в школьной программе по ОБЖ с профессиональным сообществом. В нее предлагается включить элементы начальной военной подготовки — дисциплины, существовавшей в СССР.

В Тюмени прекратили дело в отношении девушки, которой вменяли дискредитацию армии из‑за надписи «Нет в***е». Подсудимая заявила в суде, что фраза означает «Нет вобле» и связана с «неприязнью к данному виду рыб».

IKEA уволила около 10 тыс. сотрудников в России. Из‑за приостановки деятельности в стране и инфляции компания оставила в штате лишь 2000 человек, но и они рискуют остаться без работы.

Первый в истории космический турист Деннис Тито запланировал новое путешествие вне Земли — на этот раз вокруг Луны. 82-летний бизнесмен намерен взять в новый полет свою жену Акико.

Астронавтка Саманта Кристофоретти повторила на МКС сцену из фильма «2001 год: Космическая одиссея». Таким образом она ответила на вопрос кинолюбителей, можно ли ходить в космосе в туфлях на липучках.

Российский фотограф Дмитрий Кох вошел в число победителей конкурса Wildlife Photographer of the Year за снимок из серии «Дом медведей». Также стали известны лауреаты другого фотоконкурса, организованного экологической организацией The Nature Conservancy.

В Петербурге открылась выставка о жизни и творчестве Алексея Балабанова. На ней можно полежать в точной копии трамвая из культового фильма «Брат» и увидеть черновики режиссера.