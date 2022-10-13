Экоактивисты The Nature Conservancy назвали победителей фотоконкурса 2022 года

Международная экологическая организация The Nature Conservancy назвала победителей ежегодного фотоконкурса, в котором соревнуются самые трогательные, необычные и красивые кадры из мира природы.

Гран-при

Главный приз получил фотограф Ли Пинг из Китая, который запечатлел овраги, похожие на ствол дерева, но на самом деле образованные эрозией почвы от дождей. Они расположились по обеим сторонам шоссе в Тибете, автономном районе на юго-западе Китая.

© Li Ping/TNC Photo Contest 2022

Выбор приглашенного судьи

В этом году приглашенным членом жюри фотоконкурса стал фотожурналист Эми Витале. Он назвал лучшим кадр Шафика Муллы из Замбии. Мулла снял леопарда в национальном парке Южная Луангва, который несет тушу самки зеленой мартышки, за которую все еще держится ее детеныш.

«Разнообразие изображений со всего мира дало представление о нашей хрупкой планете и всей жизни, населяющей ее. Сам конкурс был завораживающей одиссеей, и мы остались с глубоким посланием о том, насколько все мы взаимосвязаны и что значит для нашего собственного выживания соединение с дикой природой», — сказал Эми Витале.

© Shafeeq Mulla/TNC Photo Contest

Выбор знаменитости

В этой категории победителя выбирал Койот Питерсон, американский видеоблогер, специализирующийся на дикой природе. Он отдал предпочтение снимку норвежского фотографа Флориана Леду, на который попала белая медведица, кормящая двух годовалых детенышей в порту заброшенного российского поселка Пирамида.

«Композиция этой фотографии и ее цветовой баланс абсолютно прекрасны. Сначала взгляд притягивают именно эти параметры, но потом вы понимаете, что центральная точка — это белая медведица и ее детеныши. Заброшенное российское поселение иллюстрирует мысль о том, что природа может вернуть себе свое законное место, несмотря на беспорядок, который оставляет человечество. Полярным медведям не хватает места для спокойного существования из‑за постоянно тающего льда, и храбрость, которую проявляет мать, чтобы найти убежище своим детенышам, это удивительно трогательный этюд», — сказал Питерсон.

© Florian Ledoux/TNC Photo Contest

Лучший пейзаж

Склон горы Ади в Наварре. Автор — Франсиско Хавьер Мунуэра Гонсалес из Испании.

© Francisco Javier Munuera González/TNC Photo Contest

Приз зрительских симпатий в категории «Пейзаж»

Зима в исландском Стокснесе на пляже с черным песком и горой Вестрахорн на фоне. Фотограф — итальянец Иван Педретти.

© Ivan Pedretti/TNC Photo Contest

Первое место в категории «Люди и природа»

Снимок сделан в Греции, где огромный завод отнял часть пляжа у отдыхающих, но они продолжают ходить туда купаться. Обыденная для этого места сцена показалась очень символичной фотографу Янушу Юреку из Польши.

© Janusz Jurek/TNC Photo Contest

Первое место в категории «Климат»

Индиец Сандеш Кадур заснял веерную ящерицу, которая, кажется, стоит на защите своей территории. Фотограф поймал этот кадр на плато Чалкуэди, где находится одна из крупнейших ветряных электростанций округа Сатара.

© Sandesh Kadur/TNC Photo Contest

Первое место в категории «Вода»

С первого взгляда эта фотография напоминает рисунок или компьютерную графику, на но деле это ледниковая река Тьорса — самая длинная река в Исландии. Автор — американка Кристин Райт.

© Kristin Wright/TNC Photo Contest

Первое место в категории «Растения и грибы»

Это биолюминесцентные грибы, которые в народе получили прозвище грибы-призраки из‑за необычного зеленого свечения. Фотографию сделал Калли Чи из Австралии.

© Callie Chee/TNC Photo Contest

Приз зрительских симпатий в категории «Растения и грибы»

Одно из старейших деревьев португальского острова Мадейра, запечатленное бразильцем Криштиану Ксавье туманным вечером.

© Cristiano Xavier/TNC Photo Contest

Приз зрительских симпатий в категории «Дикая природа»

Схватка двух орлов за кусок лосося. Фотограф — Рик Даулинг из США.

© Rick Dowling/TNC Photo Contest