Генассамблея ООН большинством голосов осудила присоединение регионов к России

Сегодня в 01:48

На Генассамблее ООН представители 143 стран выступили с осуждением присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили «Ведомости».

Против референдумов высказались в том числе дипломаты США, Канады, Великобритании, всех стран ЕС, Черногории, Сербии, Боснии и Северной Македонии, а также большинства стран Южной Америки и Северной Африки.

Воздержались от голосования только 35 стран, среди этих государств были Китай, Индия, Алжир, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Боливия, Куба, Монголия, Таиланд, Лаос, ЮАР, ЦАР, Конго.

В поддержку России выступили Беларусь, Сирия КНДР и Никарагуа. Таким образом Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая осуждает Россию за проведение референдумов и выражает «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины».

Документ призывает страны и международные организации не признавать ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов Российской Федерации. России же Генассамблея рекомендует изменить свое отношение к территориям.