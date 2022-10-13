Netflix показал трейлер мюзикла «Матильда» по книге Роальда Даля

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале первый полноценный трейлер мюзикла «Матильда» по мотивам одноименной детской книги британского писателя Роальда Даля.

В ролике можно услышать несколько музыкальных тем из грядущего фильма, а также увидеть мечтающую главную героиню — необычайно талантливую в математике девочку, любящую читать и не выносящую несправедливость.

Трейлер показывает, как непросто жилось Матильде с ее заурядными родителями. Он также представляет главного антагониста картины — директрису школы, которую ученики называют Тюрьмой.

Роль пугающей руководительницы учебного заведения исполнила Эмма Томпсон («Разум и чувства»). В образе любимой учительницы Матильды выступила Лашана Линч («Не время умирать»). А саму девочку сыграла Алиша Вейр («Упс… Приплыли!»).

Видео показывает, как Матильда впервые бросила вызов главе школы мисс Транчбул. Несмотря на истязания, которым директриса подвергает детей, Матильда не боится мучительницу. «Я тоже опасна», — отважно заявляет девочка.

Вскоре Матильда подтверждает свои слова: она учится управлять предметами с помощью лишь силы мысли и становится настоящей героиней для своих одноклассников.

Премьера мюзикла намечена на 25 декабря. В нем, помимо прочих, можно будет увидеть Андреа Райсборо («Обливион») и Стивена Грэма («Это Англия»). Режиссером ленты выступил Мэттью Уорчас.

Впервые повесть Роальда Даля была экранизирована в 1996 году. Тогда режиссером фильма выступил исполнитель одной из ролей Дэнни ДеВито. Через несколько лет история о Матильде была перенесена на сцену в виде мюзикла.