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В Петербурге открылась выставка о жизни и творчестве Алексея Балабанова. Посмотрите фото оттуда
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:52

13 октября в пространстве «Севкабель Порт» открылась выставка-путешествие «Балабанов» — о жизни и творчестве российского режиссера. «Афиша Daily» показывает фотографии с места событий.

Помимо редких материалов о культовых лентах «Брат», «Груз 200» и «Жмурки», посетители увидят множество черновиков, короткометражек и ученических работ Алексея Балабанова. Рассказчиками выступят сыновья Балабанова Петр и Федор — их комментарии сопровождают каждый фрагмент экспозиции.

На выставке можно будет полежать в точной копии того самого трамвая из «Брата», посидеть в той самой беседке, заблудиться в настоящем «Замке» Кафки или попасть в комиксный, отрисованный мир фильма «Жмурки».

«В состав экспозиции вошли не только архивные документы, фотографии и художественные эскизы к фильмам, но и специально созданные сценографические инсталляции, оригинальные и воссозданные объекты реквизита, значимые для более цельного понимания каждого фильма», — рассказала куратор выставки Татьяна Гетман.

Организаторы проекта — кинокомпания СТВ, учрежденная 30 лет назад Сергеем Сельяновым и Алексеем Балабановым, и бюро Planet9 (продюсеры выставки «Виктор Цой. Путь героя» в московском Манеже, авторы сценографии многих экспозиций). Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Генеральными партнерами выставки стали «Афиша» и Okko. На сайте портала можно эксклюзивно приобрести билеты, а в онлайн-кинотеатре посмотреть коллекцию знаковых фильмов великого режиссера.

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Алексей БалабановВиктор ЦойСергей Сельянов
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