Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях, но не всех

Российские сенаторы подготовили законопроект, допускающий освобождение от наказания для некоторых категорий заключенных за проявление мужества и героизма в боевых действиях. Об этом сообщила сенатор Ольга Ковитиди, передает «Интерфакс».

Документ распространяется на осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Если такой человек «проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление», то по представлению командования суд может освободить его из заключения или смягчить наказание.

По словам Ковитиди, закон не будет распространяться на осужденных за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушениях правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации и распространению заведомо ложной информации о ВС России , пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против страны.

Таким образом, считает Ковитиди, будет устранен правовой «пробел в действующем законодательстве» и отсутствие регулирования участия в боевых действиях заключенных, которые этого хотят.

В разработке законопроекта также принимал участие сенатор Андрей Клишас.

18 сентября шесть членов СПЧ попросили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях осужденные участвуют в российской спецоперации на территории Украины и правдива ли информация об их участии. Тогда они напомнили, что заключенных можно освободить досрочно только в результате амнистии, помилования указом президента или решения суда об УДО.

В июле региональная Общественная наблюдательная комиссия опровергала мобилизацию заключенных. Однако 15 сентября издание 161.ru из Ростова-на-Дону писало со ссылкой на источники, что из местных колоний в зону боевых действий отправились сотни отбывающих наказание.

14 сентября в телеграм-канале «ВЧК ОГПУ» появилось видео с человеком, внешне похожим на бизнесмена Евгения Пригожина, который вербует одетых в форму заключенных людей в ЧВК «Вагнер» для участия в российской спецоперации. «Осторожно, новости» сообщали, что это происходило в колонии Йошкар-Олы. По словам вербовщика, контракты заключаются на полгода, после чего заключенных ждет помилование — «вариантов вернуться на зону нет никаких».

На следующий день пресс-служба «Конкорда» прокомментировала ролик, отметив «чудовищное» сходство «человека на видео» с владельцем компании Пригожиным: «Судя по его [„человека на видео“] риторике, он каким‑то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого, вы совершенно верно подчеркнули, <…> что у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича [Пригожина]. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи».

Спустя несколько часов «Конкорд» передал заявление самого Пригожина: «Те, кто не хочет, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

Спустя неделю после этого Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.