Первый в мире космический турист и его жена купили билеты на полет вокруг Луны

Американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито и его жена Акико купили билеты на полет вокруг Луны, сообщает The Wall Street Journal. В 2001 году предприниматель стал первым космическим туристом, когда отправился на Международную космическую станцию.

82-летний Тито планирует отправиться в космос на корабле компании Илона Маска SpaceX. Дата полета пока неизвестна, как и сумма денег, которую бизнесмену и его супруге пришлось отдать за будущий тур к Луне. В начале века он выложил 20 млн долларов, чтобы сесть на борт российского корабля «Союз ТМА-32», долететь до МКС и провести там неделю, облетев Землю 128 раз.

В марте 2021 года японский миллиардер Юсаку Маэдзава набирал восемь человек на туристическую ракету Starship, чтобы вместе отправиться к Луне. Тогда предполагалось, что полет состоится в 2023-м.

Маэдзава стал первым, кто купил билет в космическое путешествие от SpaceX. Точная сумма покупки не раскрывается, но, по словам Илона Маска, она «внушительная».