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Приквел «Майора Грома» обзавелся дебютным трейлером и точной датой премьеры
Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:54

Bubble Comics показал первый трейлер приквела «Майор Гром: Трудное детство». Премьера ленты запланирована на 1 января 2023 года на «Кинопоиске».

«Я родился в эпоху крутых перемен. Папа называл это время анархией», — рассказывает юный Игорь Гром о конце 90-х. Правда, чуть позже он признается, что детство в его случае праздником все-таки не было: его отец Константин (Сергей Марин) пропадал на работе, пытаясь поймать криминалитета Анубиса, обладающего темной магией.

За двадцать лет до событий «Чумного доктора» Игорь — обычный школьник, который смотрит «Терминатора» и исследует улицы с другом Игнатом (Владимир Яганов). Они пробуют заработать деньги, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Фильм снял Олег Трофим, за сценарий отвечали Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.

«Майор Гром: Чумной доктор» вышел в прокат 1 апреля 2021 года. По сюжету полицейский Игорь Гром сталкивается с Чумным доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

5 мая кинокартина вышла на Netflix в линейке Originals, а уже 9 июня возглавила международный рейтинг стрим-сервиса. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 занял первое место по просмотрам.

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Сергей МаринОлег ТрофимЕвгений Федотов
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