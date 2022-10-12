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Discovery+ выпустит документальный сериал о создании телепроекта «Хор»
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:02

Стриминговый сервис Discovery+ выпустит документальный сериал из трех частей о создании телепроекта «Хор» («Glee»). Об этом сообщил Variety.

Проект расскажет о закулисье шоу, которое транслировалось с 2009 по 2015 год. В сериале примут участие ключевые актеры и члены съемочной группы. Они поделятся деталями успехов и неудач «Хора».

Разработкой документальной картины займется компания Ample Entertainment. Проект пока не имеет названия. Среди тем, которые он затронет, будет трагическая смерть Кори Монтейта от передозировки наркотиками и конфликты команды с Леей Мишель — коллеги обвинили ее недавно в создании токсичной среды на площадке.

Также сериал коснется еще одной трагедии, которая случилась уже после завершения шоу. В 2020 году актриса Ная Ривера утонула во время лодочной прогулки на озере.

«Хор» — сериал-драмеди с элементами мюзикла, который выходил в течение шести сезонов на телеканале Fox. Его авторами выступали Райан Мерфи, Брэд Фэлчак и Иэн Бреннан. Шоу рассказало о школьном музыкальном клубе и его участниках.

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