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Жилой дом в Белгороде пострадал после обстрела и работы системы ПВО
Семён Гудошников
Сегодня в 13:16

В Белгороде сработала система ПВО, повреждена многоэтажка по адресу Губкина, 42г. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

По словам очевидцев, в жилой дом попала ракета или ее часть. На кадрах, опубликованных свидетелями, видно, как часть здания над верхним этажом разрушается и падает на землю.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в обстреле ВСУ. По поступившей ему информации, неразорвавшаяся часть снаряда упала на площадку лицея № 32.

Мэр города, прибывший на место происшествия, заявил о повреждении двух автомобилей. По его словам, «неопознанный объект» упал на многоэтажку после работы систем ПВО.

На текущий момент данных о пострадавших нет, жителей дома будут расселять в гостиницы, добавил Антон Иванов.

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Антон ИвановВячеслав Гладков
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