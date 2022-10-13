Жилой дом в Белгороде пострадал после обстрела и работы системы ПВО

В Белгороде сработала система ПВО, повреждена многоэтажка по адресу Губкина, 42г. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Антон Иванов.
По словам очевидцев, в жилой дом попала ракета или ее часть. На кадрах, опубликованных свидетелями, видно, как часть здания над верхним этажом разрушается и падает на землю.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в обстреле ВСУ. По поступившей ему информации, неразорвавшаяся часть снаряда упала на площадку лицея № 32.
Мэр города, прибывший на место происшествия, заявил о повреждении двух автомобилей. По его словам, «неопознанный объект» упал на многоэтажку после работы систем ПВО.
На текущий момент данных о пострадавших нет, жителей дома будут расселять в гостиницы, добавил Антон Иванов.