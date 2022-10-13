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Минпросвещения намерено включить в программу ОБЖ элементы начальной военной подготовки
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:30

Министерство просвещения России обсудит с профессиональным сообществом изменения в программе школьного курса по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). В него предлагается добавить элементы начальной военной подготовки, сообщил ТАСС.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в начальную военную подготовку в советское время было включено обучение навыкам первой медицинской помощи, а также входили уроки по поведению при угрозах техногенного характера.

Они, вероятно, могут быть возвращены. «Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант», — отметил министр.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к Кравцову с предложением о внедрении в школьную программу дисциплины «Начальная военная подготовка». По ее мнению, современной России стоит перенять этот опыт СССР.

Лантратова заявила, что существующий предмет ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», с которыми сталкивается российское общество сегодня.

Также за расширение программ по начальной военной подготовке высказался глава Калуги Дмитрий Денисов. Он поручил управлению физкультуры, спорта и молодежной политики задуматься о создании бесплатных курсов по этой дисциплине.

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Минпросвещения РоссииГосдума
люди
Сергей КравцовЯна ЛантратоваДмитрий Денисов
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