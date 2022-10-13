Москвича арестовали на 15 суток за прослушивание украинской музыки

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток Антона Усова по обвинениям в дискредитации ВС России и неповиновении полиции. Он якобы слушал украинскую музыку, сообщила правозащитному проекту «ОВД-инфо»* его жена.

По ее словам, Усова задержали сотрудники ДПС за прослушивание украинской музыки в своем автомобиле. Мужчину доставили в отдел полиции по Китай-городу, где на него составили два протокола, а после суда отправили отбывать арест в спецприемник по ул. Мневники.

В пресс-службе суда подтвердили РБК, что Усов был задержан за прослушивание украинской музыки.

«ОВД-инфо» уточняет, что Усов — отец-одиночка, его жена не является законным опекуном четырех детей младше 18 лет, которые находятся у него на иждивении.

В начале октября блогера, маму двоих дочерей и победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение украинской народной песни «Червона калина», которое она выложила в соцсетях.

В сентябре в Крыму арестовали и оштрафовали людей за использование ремикс-версии «Червона калина» на свадьбе.

Власти Крыма расценивают украинскую народную песню, написанную в начале XX века, как «боевой гимн экстремистской организации» — «Азова»**. Причиной этого, вероятно, стала строчка, призывающая «освобождать братьев-украинцев с московских оков».

* «ОВД-инфо» внесен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.