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IKEA уволила 10 тыс. сотрудников в России
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA уволил примерно 10 тыс. сотрудников в России. К такому решению руководство компании подтолкнули приостановка деятельности в стране и инфляция, рассказал France Press главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин.

«[2022 год в плане финансов] был непростым годом для всего мира, конечно, из‑за всего, что происходит вокруг нас с пандемиями, но также и с очень резким ростом инфляции», — сказал он. Бродин также уточнил, что рост продаж IKEA за весь год составил 6%.

Из 12 тыс. сотрудников в России IKEA оставила лишь 2000. По данным источника ТАСС, компания планирует оставить в России 700 сотрудников, чтобы вернуться в Россию через один-два года после ослабления санкций и изменения экономической обстановки.

IKEA приостановила деятельность в России в начале марта. В середине июня компания сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников уже уволили, принадлежащие шведской компании торговые центры «Мега» продолжили работать.

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