Российский фотограф Дмитрий Кох выиграл конкурс Wildlife Photographer of the Year

Российский фотограф Дмитрий Кох победил на конкурсе Wildlife Photographer of the Year («Фотограф дикой природы 2022»), организованном лондонским Музеем естествознания. Об этом сообщил The Guardian.

Кох удостоился награды за снимок из проекта «Дом медведей», сделанный с помощью квадрокоптера. На нем фотограф запечатлел двух белых медведей, забравшихся на заброшенную метеостанцию на острове Колючин в Чукотском море.

Станция была оставлена людьми в 1992 году. До этого на ней жили сотрудники метеорологической службы. Кох обнаружил медведей на станции в тот момент, когда они, вероятно, искали внутри здания пищу.

Нахождение медведей в этих широтах в летний период нетипично: обычно они мигрируют в теплое время года дальше на север. По словам The Guardian, фотография Коха «вызывает в воображении постапокалиптическое будущее».

Кох будет приглашен в Лондон на церемонию награждения. Он получит сертификат на эту поездку и денежный приз. Работа «Дом медведей» будет размещена в Музее естествознания.

Кох стал не единственным лауреатом конкурса. Также были отмечены еще 18 фотографов, среди которых — грек Агорастос Папацанис, француз Лоран Баллеста, эквадорец Дэниэл Мидерос, итальянка Екатерина Би, японец Джуньи Такасаго.