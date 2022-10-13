Появились первые официальные сообщения о гибели мобилизованных

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Пятеро жителей Челябинской области, призванных в рамках мобилизации, погибли в зоне военной операции на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — цитирует заявление ТАСС.

Родственникам погибших пообещали в ускоренном порядке передать по 1 млн рублей (в дополнение к федеральным выплатам) и оказать всю необходимую помощь.