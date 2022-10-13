В Тюмени прекратили дело из‑за надписи «Нет в***е». Обвиняемая сказала, что имела в виду «Нет вобле»

Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело о дискредитации армии в отношении местной жительницы. Ее обвиняли по части 1 статьи 20.3.3 КоАП из‑за надписи «Нет в***е», сообщает телеграм-канал «Тюмень — богатый регион!».

По его информации, девушку по имени Алиса 1992 года рождения задержали 24 сентября из‑за того, что она написала синим мелком на асфальте «Нет в***е». В качестве доказательств у нее изъяли коробку с мелками. Обвиняемой грозил штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

В полиции, а затем в суде Алиса заявила, что на самом деле ее надпись означает «Нет вобле», поскольку она «испытывает неприязнь к данному виду рыб». Судья отметил, что правоохранители никак не опровергли это заявление, и постановил закрыть дело за отсутствием состава правонарушения. Коробку мелков девушке постановили вернуть.

В твиттере новость о девушке из Тюмени породила новый тренд. Пользователи призывают закусывать пиво только чипсами (главное, чтобы никакой воблы!) и предполагают, что скоро эту рыбу могут и вовсе запретить.