Астронавтка на МКС решила повторить сцену из «Космической одиссеи». И у нее получилось!

Астронавтка Саманта Кристофоретти, которая прямо сейчас работает на Международной космической станции (МКС), повторила сцену из фильма «2001 год: Космическая одиссея». Результатом она поделилась в своем твиттере. Роликом с результатом поделилось в своих соцсетях Европейское космическое агентство (ЕКА).
Кристофоретти спросила в твиттере: «Можно ли ходить в космосе в туфлях на липучках?» К посту она прикрепила свою фотографию в костюме стюардессы Pan Am из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика, а позади нее кадр из фильма.
В этой сцене, на которую сослалась ученая, стюардесса ходит в невесомости, как будто на корабле есть гравитация.
Через несколько дней в аккаунте ЕКА появилось видео, которое подтверждает, что туфли на липучках в условиях микрогравитации работают. Кристофоретти воссоздала сцену из ленты.
Как видите, да, [так ходить] можно, но [получается] очень медленно», — отметили в агентстве. А Кристофоретти уточнила, что «очень-очень медленно».