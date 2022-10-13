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Астронавтка на МКС решила повторить сцену из «Космической одиссеи». И у нее получилось!
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:32

Астронавтка Саманта Кристофоретти, которая прямо сейчас работает на Международной космической станции (МКС), повторила сцену из фильма «2001 год: Космическая одиссея». Результатом она поделилась в своем твиттере. Роликом с результатом поделилось в своих соцсетях Европейское космическое агентство (ЕКА).

Кристофоретти спросила в твиттере: «Можно ли ходить в космосе в туфлях на липучках?» К посту она прикрепила свою фотографию в костюме стюардессы Pan Am из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика, а позади нее кадр из фильма.

В этой сцене, на которую сослалась ученая, стюардесса ходит в невесомости, как будто на корабле есть гравитация.

Сцена, о которой идет речь

Через несколько дней в аккаунте ЕКА появилось видео, которое подтверждает, что туфли на липучках в условиях микрогравитации работают. Кристофоретти воссоздала сцену из ленты.

Как видите, да, [так ходить] можно, но [получается] очень медленно», — отметили в агентстве. А Кристофоретти уточнила, что «очень-очень медленно».

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Стэнли Кубрик
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