Утечка на нефтепроводе «Дружба», первый отзыв решения о мобилизации и другие новости дня

Чехия с 25 октября закрывает въезд для россиян с туристическими шенгенскими визами, сообщил глава МИД страны Ян Липавский. По его словам, это ответ на «удары российского режима по гражданским объектам».

На одной из ниток нефтепровода «Дружба», который ведет из России в Европу, произошла утечка. Вице-премьер Сербии назвала ее продолжением того, что случилось с двумя нитками «Северного потока».

Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен на нее, обвинил США в диверсиях на «Северных потоках и объявил о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Пересказываем главные тезисы из речи президента.

Российский суд впервые приостановил решение о мобилизации, приняв иск мужчины, который потребовал прохождения альтернативной гражданской службы. Истец уже находится в военной части, его должны доставить к месту жительства для участия в судебном процессе.

Общий объем военной помощи США Киеву достиг 16,8 млрд долларов. Глава Пентагона заявил, что ракетные удары России по объектам на территории Украины еще больше укрепили готовность Запада отказывать помощь украинской стороне.

Театр Ермоловой отменил спектакль «Страницы новой пустоты», основанный на стихах поэтов с антивоенной позицией. СМИ пишут, что ранее постановка возмутила «представителей патриотической общественности». С чем связана отмена, в театре не уточнили.

Евгений Пригожин назвал «мужиком» и «петухом» главу МИД Новой Зеландии Нанаю Махуту из‑за традиционной татуировки маори на ее лице. «Перепугался, что это зеки санкции ввели, а потом понял, что с такой татухой нормальных быть не может», — ответил бизнесмен на вопрос о введении Новой Зеландией санкций в отношении россиян, в том числе его детей.

В Одессе начали снимать фотографии Илона Маска с билбордов, на которых изображены знаменитости, поддержавшие Украину. Судя по всему, это из‑за поста бизнесмена в твиттере, где он предложил проект мирного договора между Россией и Украиной.

В соцсетях появился ролик с рекламой спецоперации на московской гостинице «Космос», в которой якобы снялся Алексей Щербаков. Комик назвал видео фейком и попросил «включить мозги».

Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у Universal Pictures из‑за отмены проката «Бэтмена». Американская компания должна выплатить ущерб в размере 2,9 млн рублей.

Грузия, Германия, Бельгия, Марокко и еще 10 стран вошли в Совет по правам человека ООН. Представители этих государств будут участвовать в заседаниях совета до 2025 года.

Создатели сериала «Корона» не покажут автокатастрофу в Париже, в которой погибла принцесса Диана. В эпизоде, посвященном трагедии, будут освещены события до и после аварии.