Создатели «Короны» не будут снимать момент гибели принцессы Дианы

Автокатастрофу в Париже, в которой погибла принцесса Диана, не покажут в сериале «Корона». Вместо этого создатели шоу покажут события до и после трагедии, сообщают источники Deadline в Netflix.

«Мы боялись дойти до этого момента. Осталось две недели [съемок]; пока что мы спокойно продолжаем, но будет справедливым признать, что есть определенная тревога, ощутимое чувство того, что ты немного на грани. Я имею в виду, что вокруг этого существует эффект разорвавшейся бомбы», — поделился эмоциями инсайдер.

Диана погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе в Париже. Вместе с ней в машине ехал ее бойфренд, продюсер Доди аль-Файед, пока их преследовали папарацци.

Deadline узнал, что в серии, посвященной трагедии, покажут тогдашнего принца Чарльза, которого играет Доминик Уэст, прибывающего королевским рейсом, чтобы забрать тело Дианы и сопроводить его домой в Лондон. Также будет сцена с отцом Доди, египетским миллиардером Мохаммедом аль-Файедом, и сцена с непреднамеренным расизмом, которому он подвергся со стороны французских властей после того, как получил гроб.

Пятый сезон проекта появится на Netflix уже в ноябре этого года. В грядущих эпизодах Диану по-прежнему будет играть Элизабет Дебики, а королеву — Имельда Стонтон.