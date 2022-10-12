Вышел трейлер «Рождественской истории» с Райаном Рейнолдсом и Уиллом Ферреллом

Apple TV поделился трейлером мюзикла «Рождественская история» с Райаном Рейнолдсом и Уиллом Ферреллом в главных ролях. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах 11 ноября, а через неделю появится на стриминге.

«Рождественская история» переосмысляет «Рождественскую песню» Чарлза Диккенса. В адаптации образ мрачного скряги Скруджа сыграл Феррелл, а пересмотреть свое прошлое и переосмыслить жизнь в канун Рождества придется герою Рейнолдса.

Первый проморолик «Рождественской истории» выложил Рейнолдс еще в конце прошлого года, а совсем недавно появились первые постеры.

Режиссерами и сценаристами выступили Шон Андерс и Джон Моррис.