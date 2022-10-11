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Робот-компаньон начинает убивать в трейлере хоррора «M3GAN»
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:48

На ютьюб-канале Universal Pictures появился трейлер хоррор-фильма «M3GAN», сюжет которого придумал режиссер «Астрала» и «Заклятия» Джеймс Ван совместно со сценаристкой Акелой Купер («Злое», «Американская история ужасов»).

Картина выйдет на экраны кинотеатров 13 января. Она расскажет о девочке-сироте Кэти, которая получает от своей опекунши особенный подарок — куклу-робота M3GAN, которая должна стать компаньоном ребенка и ее защитницей.

M3GAN делает свою юную подопечную гораздо счастливее, чем она была. Кукла становится партнером по играм и помогает Кэти справляться с одиночеством и тоской по умершим родителям.

Однако вскоре робот выходит из‑под контроля. M3GAN начинает перечить своей создательнице — тете Кэти. Затем кукла и вовсе становится опасной: из‑за нее погибает мальчик, а потом под угрозой оказываются и жизни других людей.

Купер написала сценарий фильма, а Ван выступил продюсером картины вместе с Джейсоном Блюмом. Режиссером M3GAN» стал Джерард Джонстоун, известный по хоррору «Привязанные к дому».

Главные роли в ленте исполнили Вайолет МакГроу («Призрак дома на холме») и Эллисон Уильямс («Прочь», «Безупречность»). Также в проекте сыграли Дженна Дэвис, Ронни Чиэн, Брайан Джордан Альварез, Джен Ван Эппс, Лори Донги и Стефан Гарне-Монтен.

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Джеймс ВанДжерард ДжонстоунЭллисон УильямсБрайан Джордан
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