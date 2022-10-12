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В Одессе снимают фото Илона Маска с билбордов
Виктория Шанина
Сегодня в 17:55

В Одессе начали убирать фото Илона Маска с рекламных билбордов, на которых изображены знаменитости, поддержавшие Украину. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины», — говорится в сообщении горсовета.

«Одеса. Офіційно»/Telegram

В последнюю неделю Илона Маска активно критикуют в сети после того, как он предложил «наиболее вероятный» исход военного конфликта России и Украины. По версии бизнесмена, в занятых российскими войсками регионах должны повторно пройти референдумы под наблюдением ООН, Крым должен остаться российским, «как это было с 1783 года», Россия и Украина должны гарантировать водоснабжение Крыма, а Украина останется «нейтральной страной».

Миллиардер почти уверен, что «таким в конце концов и будет исход». Он лишь озадачивается, «сколько людей погибнет до этого». Еще одним исходом, но маловероятным, Маск назвал ядерный конфликт.

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