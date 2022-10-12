Чехия закрывает въезд для россиян с шенгенскими визами

Чехия с 25 октября запретит въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами. Об этом сообщает местное издание Novinky.cz со ссылкой на министра иностранных дел республики Яна Липавского.

«Мы не можем закрывать глаза на то, что российский режим бьет по гражданским объектам», — заявил Липавский.

Министр внутренних дел страны Вит Ракушан добавил, что такая мера необходима для того, чтобы четко выразить позицию Чехии по отношению к конфликту между Россией и Украиной.

С 19 сентября россиянам также недоступен въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с шенгенскими визами. Запрет касается только туристов — на россиян, которые посещают страну с целью навестить родственников и по иным гуманитарным причинам, он не распространяется.

Кроме того, в сентябре Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Ряд европейских стран перестал выдавать туристические визы россиянам — в их числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.