Prime Video опубликовал трейлер документального фильма «Спокойной ночи, Оппи», который расскажет историю марсохода Opportunity. Премьера картины на стриминге запланирована на ноябрь.

Трейлер начинается с канонических кадров запуска ракеты в космос и радующихся людей в диспетчерской. Следом зрителям показывают архивные записи моделирования марсохода и его первых путешествий по далекой планете в полном одиночестве, но под наблюдением ученых на Земле.

«Да, это всего лишь робот, но он становится членом семьи», — говорит закадровый голос в видео.

Миссия Opportunity на Марсе должна была продлиться всего лишь 90 дней, но марсоход превзошел все ожидания, прожив там 15 лет. Документалка расскажет о людях, создавших робота, и их отношениях с собственным изобретением, отправленным в космос за миллионы километров.

Opportunity отправили на Марс в 2003 году. В 2018-м марсоход перешел в спящий режим из‑за длительной и мощной пылевой бури, препятствующей поступлению света на солнечные батареи, и с тех пор перестал выходить на связь. Через год NASA объявило о завершении миссии.